Общество защиты животных напоминает: домашний любимец — не только на одно лето

В рамках кампании людям напомнят о том, что, взяв животное, они берут на себя также ответственность за благополучие животного, а также людей будут призывать замечать брошенных животных, сообщает Общество защиты животных.

Прежде, чем завести животное, следует подумать, будет ли возможность заботиться о нем и нести за него ответственность до конца его жизни.

"К сожалению, до сих пор многие люди не продумывают план завести животное, и при возникновении первых же проблем отдают питомца или просто выбрасывают на улицу. Нередки также случаи, когда животное просто забывают в уголке сада, не заботясь о нем и не обращая на него внимание," — комментирует член правления Эстонского общества защиты животных Кайса Кальюранд.

"Животное — это не вещь, которую можно без всяких последствий выбросить или отдать.Смена владельца или просто попадание на улицу может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье животного.К тому же, от нескольких выброшенных питомцев за считанные годы может образоваться колония диких животных в несколько сотен голов, в которой животные будут страдать от болезней, холода и голода", — объясняет Кальюранд.

Безответственные хозяева домашних животных причиняют вред не только животным, но и всему обществу, которое вынуждено заниматься животными с грустной судьбой силами местных самоуправлений и НКО.

В 2017 году на инфолинию Эстонского общества защиты животных поступило более 3000 сообщений, заметную часть из которых составляли сообщения о брошенных животных и животных, подвергшихся жестокому обращению.