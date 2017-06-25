Общество дендрологов: серебристую иву в Ыйсмяэ не надо сохранять

По мнению президента Общества дендрологов Эстонии Айно Ааспыллу, серебристую иву, которую сейчас охраняют активисты, чтобы не дать ее спилить при строительстве развязки Хааберсти, не надо сохранять. Она считает, что защитникам природы следует обратить внимание на другие важные вопросы, связанные со строительством развязки.

Айно Ааспыллу сказала, что срок жизни серебристой ивы около 300 лет, но при этом это будет уже сгнившее дерево с несколькими живыми ветвями. Таких серебристых ив как та, которую охраняют активисты в Ыйсмяэ, в Эстонии десятки тысяч, а в Таллинне — тысячи: самая большая ива растет у пруда Шнелли, а дерево в Ыйсмяэ старое и больное, передает rus.err.ee слова Ааспыллу, сказанные "Актуальной камере" на эстонском языке.

"Внутри это дерево гнилое, большие ветви уже упали, и если бы дерево росло где-то отдельно и далеко, то оно могло бы стоять действительно до тех пор, пока совсем не разрушится. Но сейчас дерево может нести опасность для людей", — сказала Ааспыллу.