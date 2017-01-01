Дополнительная информация и график здесь.
Общественный транспорт Таллинна работает по воскресному графику
Топ
"Держась друг за друга, вместе сохраним Эстонию!" Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд к эстоноземельцам (103)
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Столица веселится! В Новый год на Вабадузе — теплый дождь и мощный фейерверк (22)
Трамп — о решении Путина не высылать дипломатов: отличный ход, я всегда знал, что он очень умен (204)
В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: более 30 погибших дополнено в 03:38 (2)