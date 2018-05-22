22.05.2018, 10:20

Общественный совет Таллиннского телевидения возглавил Март Луйк


rus.delfi.ee
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Mart Luik
Mart LuikFoto: Ilmar Saabas

Общественный совет Таллинского телевидения (TTV) приступил к работе. Его председателем стал заместитель председателя Таллинского городского собрания из фракции IRL Март Луйк.


Общественный совет будет консультировать совет и правление TTV с целью улучшения информированности населения столицы, передает во вторник, 22 мая, "Раэпресс".

"Оппозиция годами критиковала городское телевидение за то, что его программа отражает точку зрения одной партии, — сказал Луйк. — Я считаю, что надо не критиковать, а, засучив рукава, собственным участием постараться улучшить работу"

Луйк добавил, что совет будет следить не только за политическим равновесием передач, но, прежде всего, за полным и объективным отражением происходящего в Таллинне.

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