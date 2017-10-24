Общественные краны с питьевой водой закрыты на зиму

В связи с наступлением минусовых температур предприятие Tallinna Vesi завершило сезон работы общественных кранов с питьевой водой. Пункты общественного водоснабжения будут снова открыты весной.

Летом нынешнего года предприятие Tallinna Vesi открыло новый пункт питьевой воды на дороге для безмоторного транспорта, находящейся на улице Ярвевана. Кроме этого, горожане и гости города могли набрать воды из кранов, находящихся на улицах Виру, Харью и в Полицейском парке.

По словам руководителя по коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник, краны с питьевой водой получили теплый прием. ”Мы получили от жителей города положительную обратную связь и предложения по поводу мест расположения новых пунктов питьевой воды. Уже в следующем сезоне мы, вероятно, сможем порадовать жителей города открытием нового пункта”, — выразила Венник надежду на дальнейшее развитие сети пунктов питьевой воды.

Также представитель предприятия подтвердила, что качество питьевой воды в Таллинне находится на стабильно высоком уровне. ”Мы призываем всех отказаться от бутилированной воды, предпочитая ей как дома, так и в местах общественного питания воду из-под крана, которая доступнее для кошелька и экологичнее”, — добавила Венник.

Краны с питьевой водой будут закрыты на зимний сезон во избежание замерзания труб. Краны будут снова открыты весной, когда средняя суточная температура поднимется до достаточно высокого уровня.