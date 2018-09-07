07.09.2018, 08:20

Общества культуры перестанут держаться особняком


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Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Зонтичные организации обществ национальных меньшинств и эстонские зонтичные организации решили начать тесно сотрудничать между собой. В пятницу, 7 сентября, в 11:00 состоится встреча на мызе Моосте с целью разработки совместных проектов, сообщает Фонд интеграции.

На встрече будут представители русской, украинской, мордовской, татарской, белорусской, азербайджанской, армянской, ингерманландской, эстонской и других национальностей; в общей сложности ожидается 65 участников.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, первая крупномасштабная встреча зонтичных организаций, представляющих эстонцев и национальные меньшинства, состоялась в прошлом году. В тот раз участники встречи выразили желание продолжить встречи, вследствие чего Фонд интеграции проводит в сотрудничестве с Министерством культуры и Фольклорным советом Эстонии встречу на мызе Моосте.

„Опыт прошлого года показал, что обсуждения с представителями различных культур являются великолепной площадкой для выработки новых идей и мероприятий. На этот раз участники будут разрабатывать новые совместные проекты. На месте они также проголосуют за те из проектов, которые можно будет сразу претворить в жизнь. Для поддержки лучших проектов мы выделили 6000 евро”, — сказала Пиргоп.

На встрече будет также обсуждаться тема „Что предпринять, чтобы о вашем культурном наследии заговорило как можно больше людей?”

Текущий год является также Европейским годом культурного наследия, а сентябрь — месяцем национальных культур.

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