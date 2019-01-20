Общая сумма похоронных пособий в Таллинне в прошлом году превысила миллион евро

С 2018 года предоставление пособий на похороны передано в ведение местных самоуправлений, которые получили от государства на это и средства. Все самоуправления решили, что пособие будет выплачиваться универсальное, т.е. единого размера, независимо от стоимости похоронных услуг в конкретном случае.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, в столице пособие выплачено или использовано для оплаты организуемых городом похорон в 92% случаев зарегистрированных смертей. И этот показатель может увеличиться, поскольку на ходатайствование о пособии дается три месяца после смерти. В Таллинне размер пособия — 250 евро, что, конечно же, не покрывает затрат полностью, но смягчает ситуацию.

Пособие выплачивается людям, которые организуют похороны лиц, чье последнее зарегистрированное место жительства находилось в Таллинне. Ходатайство о пособии можно вместе со свидетельством о смерти представить в Таллинский департамент ЗАГС или использовать электронную возможность по адресу.

Есть возможность с дигитальной подписью отослать или отнести подписанное ходатайство в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства покойного.