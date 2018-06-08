08.06.2018, 13:34

Обругавший получившего травму финна врач: я поддался на провокацию, должен был сохранять спокойствие

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rus.delfi.ee
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Обругавший получившего травму финна врач: я поддался на провокацию, должен был сохранять спокойствие
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Вспыхнувший ночью 6 мая в отделении экстренной медицины Клиники Тартуского университета конфликт между пациентом Лаури Стейнбахом и врачом Харди Кальюрандом продолжается. Врач подал в эстонскую полицию заявление об угрозах со стороны пациента и сопровождавшего его мужчины.

Обратившийся в отделение экстренной медицины в ночь на среду гражданин Финляндии Лаури Стейнбах вступил в конфликт с дежурным врачом Харди Кальюрандом. Согласно утверждениям пациента, ему не помогли так, как подобает врачам, и с пониманием тоже не отнеслись. Вдобавок, Лаури ткнули носом в отсутствие медицинской страховки.

Кальюранд заверил Delfi, что он не обсуждал с пациентом вопрос его медицинской страховки. Он добавил, что сожалеет о случившемся и признает, что должен был быть способен сохранить спокойствие в такой ситуации. "Я приношу извинения от своего имени и от имени работодателя за то, что повысил голос и использовал неподходящую лексику", — сказал Кальюранд.

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Кальюранд сказал, что объяснил пациенту методы современного консервативного лечения и также при наличии желания предложил сделать первую перевязку сразу, чтобы проиллюстрировать объяснения и при необходимости дополнить данные инструкции. Но к этому времени конфликт уже назревал. "Конфликт возник и события эскалировались из-за того обстоятельства, что пациент истолковал современное консервативное лечение как оставление без лечения и, следовательно, не согласился участвовать в дальнейшем обсуждении и процессе лечения, начав провоцировать персонал и в итоге также угрожать", — сказал Кальюранд.

Относительно угроз пациента и сопровождавшего его мужчины Кальюранд подал заявление в полицию. Обстоятельства расследуют.

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