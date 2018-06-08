Обругавший получившего травму финна тартуский врач подал заявление в полицию

Вспыхнувший ночью 6 мая в отделении экстренной медицины Клиники Тартуского университета конфликт между пациентом Лаури Стейнбахом и врачом Харди Кальюрандом продолжается. Врач подал в эстонскую полицию заявление об угрозах со стороны пациента и сопровождавшего его мужчины.

Обратившийся в отделение экстренной медицины в ночь на среду гражданин Финляндии Лаури Стейнбах вступил в конфликт с дежурным врачом Харди Кальюрандом. Согласно утверждениям пациента, ему не помогли так, как подобает врачам, и с пониманием тоже не отнеслись. Вдобавок, Лаури ткнули носом в отсутствие медицинской страховки.

Кальюранд заверил Delfi, что он не обсуждал с пациентом вопрос его медицинской страховки. Он добавил, что сожалеет о случившемся и признает, что должен был быть способен сохранить спокойствие в такой ситуации. "Я приношу извинения от своего имени и от имени работодателя за то, что повысил голос и использовал неподходящую лексику", — сказал Кальюранд.