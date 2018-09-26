26.09.2018, 18:45

Образовательная стипендия для учителей даст возможность использовать свободный семестр для собственного развития


rus.delfi.ee
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Kiltsi põhikooli tund
Kiltsi põhikooli tundFoto: Anni Õnneleid

Учителя и опорные специалисты общеобразовательных школ, профессиональных училищ и детских садов Эстонии до 15 октября могут подать заявку на получение образовательной стипендии, которую можно использовать на благо собственного развития. Размер стипендии составляет максимум 11 000 евро и ее можно использовать в течение полугода, сообщает Министерство образования.

”Учителя в Эстонии — сильные специалисты, общество высоко это ценит. Образовательная стипендия даст учителям возможность заняться саморазвитием и внести свой вклад в развитие всей системы образования”, — сказала министр образования и науки Майлис Репс.

Учителя и опорные специалисты могут использовать свободный семестр например для того, чтобы поработать с каким-либо университетом, поехать на учебу за границе, заняться разработкой учебного материала или поработать над образовательной политикой.

При назначении стипендии учитываются в первую очередь приоритеты области образования, прежний опыт работы и готовность заниматься развитием, а также практические возможности, которые привнесет в систему образования использование стипендии. В качестве приоритетов в сфере образования в этом году названы понимание обучение и его изменение, применение принципов инклюзивного образования и здоровье, в особенности психическое.

В год выделяется до пяти таких стипендий.

Дополнительная информация и форма заявки на стипендию: https://www.hm.ee/et/uudised/konkursid-ja-preemiad

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