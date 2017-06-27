Образование в Латвии глазами эстонки: будто я вернулась в прошлое

Через два года наши южные соседи перейдут на новую школьную учебную программу, базирующуюся на компетенциях. Трийн Юргенстейн, которую Минобр отправил в 2015 году преподавать родной язык в Рижскую эстонскую основную школу, рассказывает читателям «Учительской газеты» о преимуществах и спорных моментах тамошней системы образования.

”Иногда мне кажется, будто я вернулась на машине времени в прошлое и теперь могу предугадать, какие проблемы в образовании латышам ожидать в будущем, — пишет преподаватель школы, в которой учится 197 детей и трудится 20 учителей. — В общих чертах образование в Латвии шагает в ногу с эстонским — в чем-то нас опережают, а в чем-то отстают года на два”.

Больше всего Юргенстейн импонирует 10-балльная система оценивания, позволяющая, к примеру, варьировать классическую ”пятерку” оценками от 8 до 10.

Э-школа (E-kool) предоставляет латвийским учителям больше возможностей. Например, при выполнении контрольных работ нужно отдельно прописывать количество набранных за каждое задание пунктов, система же сама высчитает финальную отметку и представит подробный графический обзор. К тому же, жизнь тамошних учителей сильно упрощают прединсталлированные замечания и похвалы, которые не надо каждый раз писать заново.

В течение всего учебного года проектами в школах Латвии занимаются лишь неделю. Ученики выбирают глобальную тему и занимаются пять дней только ею — уроков в это время нет. Так, вспоминает Трийн Юргенстейн, в прошлом году темой был театр, и ее четвероклассники должны были сделать постановку ”Семь друзей Юссике” от начала до конца: изготовить куклы, выучить текст, оформить сцену и пр.

Понравилось эстонке и то, что латвийские самоуправления предлагают учителям бесплатные курсы повышения квалификации — список оных обновляется и отправляется педагогам каждые два месяца.

Легкое же недоумение вызвала у нее аргументация отправки детей в школу в шестилетнем возрасте, против чего бастуют как родители и психологи, так и школы в целом. Во-первых, Минобр Латвии верит, что шестилетки будут иметь преимущество, выйдя на рынок труда на год раньше семилеток. Во-вторых, в детсадах родители должны платить за питание сами, а в школах оно бесплатно. По этой (а)социальной причине часть пап и мам уверены, что экономия своих средств за счет ускоренного взросления чада — идея неплохая.

В Эстонии учебный год заканчивается в июне, в Латвии же — в мае. Автор статьи уверена, что продление учебного года пошло бы на пользу тамошним детям, поскольку школьные дни были бы в таком случае насыщены чем-то путным, а не одним лишь ожиданием летних каникул.

Если в элитных школах Эстонии жесткая конкуренция между детьми начинается перед поступлением в гимназию, то в сильнейших прогимназиях Латвии — уже в седьмом классе. Это, безусловно, позволяет открывать больше параллельных классов, выбирать контингент посообразительнее и получать под него больше базового финансирования, но тем самым медвежья услуга оказывается небольшим основным школам — после ухода из них голов посветлее статистика сдачи экзаменов резко падает. Как и в Эстонии, с сожалением констатирует Трийн Юргенстейн, так и в Латвии на основании результатов экзаменов составляются рейтинги школ от самых якобы ”лузерских” до самых будто бы успешных.

В 2018/2019 учебном году Латвия переходит на новую учебную программу, согласно которой классы с первого по четвертый будут учиться по модели, основанной на компетенциях. ”Уже сейчас ее апробируют 80 пилотных школ, но кажется, будто в Латвии учителя еще не до конца понимают, чего от них ждут, и потому это вызывает споры”, — уточняет Юргенстейн.