Обратно в Россию! Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

О попытке незаконных пересечений границы из России сообщила и Государственная пограничная охрана Латвии. Из российского Терехово на территорию страны пытались въехать по Fan ID трое гражданин Сенегала.

Ранее уголовная полиция ФРГ предупреждала о возможных попытках нелегально въехать в Германию при помощи Fan ID через Россию, писала газета Bild am Sonntag со ссылкой на полицейский отчет, оказавшийся в распоряжении издания. Авторы отчета ссылаются на данные российских коллег, уточняет ”Интерфакс”.

Как сообщает РБК со ссылкой на Уle, в прошлую пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны заявил о намерении просить убежище в Финляндии. Он рассказал, что приобрел билеты на матчи ЧМ и оформил паспорт болельщика лишь с целью подать заявление на предоставление убежища в Финляндии.

На прошлой неделе при попытке пробраться в Суоми карельские пограничники задержали четверых молодых граждан Марокко, которые с полученными для посещения чемпионата мира по футболу в России Fan ID проехали мимо матча своей сборной прямиком в пограничную зону в Карелии, пишет "Фонтанка".

Иностранцы так и не смогли объяснить, что они накануне матча Марокко — Иран делают у границы с Финляндией. Как рассказал ”Фонтанке” руководитель отдела анализа ситуации и рисков финской Погранохраны Марко Саарекс, в Финляндии сейчас расследуют три случая, когда обладатели Fan ID незаконно пересекли границу.

В пятницу, 15 июня, с заявлением на предоставление убежища в аэропорту Хельсинки обратился гражданин Китая. Он честно признался, что оформил паспорт болельщика и купил билет на матч только ради того, чтобы приехать за убежищем в Финляндию.