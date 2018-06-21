21.06.2018, 09:02

Обратно в Россию! Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 21
Fan ID
Fan IDFoto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.

Болельщики, у которых есть Fan ID, могли въехать на территорию РФ без визы еще за 10 дней до начала первого матча ЧМ. С этим документом разрешено безвизовое пребывание в России еще 10 дней после последнего матча ЧМ.

Как сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик, 10 июня эстонские пограничники задержали на железнодорожном погранпункте граждан Нигерии, которые приехали в Россию по Fan ID. Поскольку у них отсутствовала виза, разрешающая въезд в Эстонию, то граждан Нигерии отправили обратно в Россию.

14 июня из Российской Федерации на Нарвский погранпункт прибыл гражданин Нигерии. Пограничникам он предоставил Fan ID. Однако документы, разрешающие въезд в Эстонию, у него отсутствовали. Мужчину отправили обратно в Россию.

О попытке незаконных пересечений границы из России сообщила и Государственная пограничная охрана Латвии. Из российского Терехово на территорию страны пытались въехать по Fan ID трое гражданин Сенегала.

Ранее уголовная полиция ФРГ предупреждала о возможных попытках нелегально въехать в Германию при помощи Fan ID через Россию, писала газета Bild am Sonntag со ссылкой на полицейский отчет, оказавшийся в распоряжении издания. Авторы отчета ссылаются на данные российских коллег, уточняет ”Интерфакс”.

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Как сообщает РБК со ссылкой на Уle, в прошлую пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны заявил о намерении просить убежище в Финляндии. Он рассказал, что приобрел билеты на матчи ЧМ и оформил паспорт болельщика лишь с целью подать заявление на предоставление убежища в Финляндии.

На прошлой неделе при попытке пробраться в Суоми карельские пограничники задержали четверых молодых граждан Марокко, которые с полученными для посещения чемпионата мира по футболу в России Fan ID проехали мимо матча своей сборной прямиком в пограничную зону в Карелии, пишет "Фонтанка".

Иностранцы так и не смогли объяснить, что они накануне матча Марокко — Иран делают у границы с Финляндией. Как рассказал ”Фонтанке” руководитель отдела анализа ситуации и рисков финской Погранохраны Марко Саарекс, в Финляндии сейчас расследуют три случая, когда обладатели Fan ID незаконно пересекли границу.

В пятницу, 15 июня, с заявлением на предоставление убежища в аэропорту Хельсинки обратился гражданин Китая. Он честно признался, что оформил паспорт болельщика и купил билет на матч только ради того, чтобы приехать за убежищем в Финляндию.

Западные СМИ уже некоторое время пишут о ”взрывном потенциале” держателей Fan ID. Так, например, в Германии сразу обратили внимание, что подозрительно много паспортов болельщика получено в Иране (почти 9500 человек), Сенегале (около 9000), Тунисе (8000), Марокко (7500) и Египте (6500). Стало известно, что на арабских и африканских сайтах активно обсуждают, что под видом болельщика легко попасть в Европу, чтобы просить там убежища.

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