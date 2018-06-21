Обратно в Россию! Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.
Болельщики, у которых есть Fan ID, могли въехать на территорию РФ без визы еще за 10 дней до начала первого матча ЧМ. С этим документом разрешено безвизовое пребывание в России еще 10 дней после последнего матча ЧМ.
Как сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик, 10 июня эстонские пограничники задержали на железнодорожном погранпункте граждан Нигерии, которые приехали в Россию по Fan ID. Поскольку у них отсутствовала виза, разрешающая въезд в Эстонию, то граждан Нигерии отправили обратно в Россию.
14 июня из Российской Федерации на Нарвский погранпункт прибыл гражданин Нигерии. Пограничникам он предоставил Fan ID. Однако документы, разрешающие въезд в Эстонию, у него отсутствовали. Мужчину отправили обратно в Россию.