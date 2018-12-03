03.12.2018, 14:30

Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST 7
Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни
Igaüks meist võib olla lõpuks see patsient intensiivravivoodis, kel ei lase surra ühiskonna suhtumine, puudulikud seadused, arstide hirm või lähedase armastus.Shutterrstock

Современная медицина позволяет поддерживать жизнь людям, которым с человеческой точки зрения надо было бы позволить уйти, пишет Eesti Päevaleht.

Современная медицина могущественна, но не всемогущая. И врачи это знают лучше других, ведь в 24 отделениях интенсивной терапии в Эстонии ежегодно умирает около тысячи человек.

В среднем лишь 10% людей умирает быстро и без страданий, поэтому каждый из нас может в итоге оказаться тем пациентом в палате интенсивной терапии, которому не позволяется умереть из-за отношения общества, несовершенных законов, страха врачей и любви близких и который, прикованный к проводам и аппаратам, вынужден испытывать напрасные и очень сильные страдания.

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