Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни

Современная медицина могущественна, но не всемогущая. И врачи это знают лучше других, ведь в 24 отделениях интенсивной терапии в Эстонии ежегодно умирает около тысячи человек.

В среднем лишь 10% людей умирает быстро и без страданий, поэтому каждый из нас может в итоге оказаться тем пациентом в палате интенсивной терапии, которому не позволяется умереть из-за отношения общества, несовершенных законов, страха врачей и любви близких и который, прикованный к проводам и аппаратам, вынужден испытывать напрасные и очень сильные страдания.