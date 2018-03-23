"Обратитесь к Иисусу!": проповедь в таллиннском трамвае возмутила пассажиров

Таллинн. Час пик. Переполненный трамвай, следующий в Копли. Внезапно где-то в середине салона какой-то молодой человек, обращаясь к пассажирам, начинает на весь трамвай рассказывать о том, как он ”пришел к Иисусу”.

На протяжении нескольких остановок он на двух языках — эстонском и русском — вещает, что ”у него были головные боли и много зависимостей, но Иисус вернул ему мозг”, потом говорит, что в мире много убийств и терроризма, и если мы все не обратимся к Иисусу, то это будет продолжаться. Вся эта проповедь длится не больше 10 минут, но пассажиры возмущаются — кто-то просто советует парню заткнуться, а кто-то грозится вызвать полицию. Так можно ли считать это выступление нарушением общественного порядка и что можно предпринять в такой ситуации? Мы обратились за комментарием в Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) и в полицию.

Специалист по связям с общественностью TLT Урмас Тооминг подчеркнул, что в случае салона трамвая речь идет об общественном пространстве, где действует множество писаных и неписаных правил. В трамвае нельзя употреблять алкоголь или находиться в состоянии опьянения, следует носить одежду, которая не пачкает других пассажиров и сиденья, в трамвае не едят и не сквернословят и т. д.

”Безусловно, общественное пространство не предназначено для произнесения призывающих к насилию речей, также не разрешено беспокоить других людей. Побеспокоило ли кого-то предостережение о терроризме и представление своих религиозных взглядов и если побеспокоило, то значительно ли, нам трудно оценить. Безусловно, в случае, если конфликт, пусть он возник на какой угодно почве, не могут разрешить между собой и продолжают нарушение порядка, следует вызвать полицию”, — сообщил Тооминг.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко отметила, что у каждого человека есть право на выражение собственных взглядов, если при этом нет призывов к насилию, угроз в чей-то адрес и при этом человек не нарушает личное пространство третьих лиц — например, человек не идет следом, не трогает вас за одежду, не предлагает в навязчивой форме какие-то брошюры, иначе это является нарушением общественного порядка.

Мирошниченко также напомнила, что если кто-то ведет себя агрессивно, навязчиво, находится в состоянии опьянения, не прекращает беспокоить окружающих после просьбы прекратить навязчивое общение и мешает покою окружающим, то следует позвонить на короткий номер 112. Сотруднику службы 112 следует рассказать, где вы находитесь, если вы находитесь в транспорте, то между какими остановками, в каком направлении едете, описать внешность нарушающего общественный порядок человека и следовать инструкциям сотрудника Центра тревоги, принявшего звонок.

Как следует из полученных нами комментариев, с точки зрения закона молодой человек в трамвае не делал ничего предосудительного. Закончив свою речь, он извинился, попрощался и вышел на очередной остановке, а трамвай продолжил свой путь. Даже странно, что таких "проповедников" у нас не много, учитывая, что подобные акции как будто не запрещены.