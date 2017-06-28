Обращение Ратаса к однопартийцам: на предстоящие выборы мы должны идти единой силой

"Мы должны быть сильными, мы должны разделять наши общие принципы и цели, ведь только такой сильной и единой командой мы сможем представлять интересы не только наших избирателей, но и всех жителей Эстонии", — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас. Читайте полный текст обращения Ратаса.

Уважаемые соратники!

Дорогие жители Эстонии!

Сложно переоценить роль Центристской партии в жизни Эстонии. Как старейшая партия, начиная со времен Народного фронта, мы всегда стояли за жителей нашей страны и это вне зависимости от того, находились ли мы в оппозиции или коалиции. Мы не делали разницы между населением Таллинна или Нарвы, Тарту или Пярну, Найстевялья или Хяэдемеэсте. Мы все жители Эстонии. Изо дня в день, из года в год наша партия делала все возможное, чтобы доказать — каждый человек важен и ценен и что мы отстаивали и будем отстаивать интересы каждого. Я обещаю, что центристы будут делать это и впредь. Избиратели доверяют нам, а мы, в свою очередь, доверяем им и уважаем их.

С ноября прошлого года Центристская партия возглавляет правительство Эстонии. Мы находимся в положении, которое позволяет нам, наконец-то, реализовать наши программные обещания и это после десятилетнего периода нахождения в оппозиции. Позволяет стоять за справедливую и сплоченную Эстонию. Отстаивать интересы людей, вне зависимости от их возраста, сферы деятельности, места жительства или языка общения. Стоять за реализацию идей нашей партии, за ожидания наших избирателей. Все это во имя одной цели, чтобы Эстония стала страной, в которой каждому жилось хорошо.

За те полгода, что мы возглавляем правительство, нам уже удалось многого достичь. Рост не облагаемого налогом минимума до 500 евро станет хорошим подспорьем для низкооплачиваемых работников, ведь в конце месяцы на руках у них будет оставаться на 64 евро больше. Нам удалось достичь принципиального решения по вопросу финансирования системы здравоохранения, что позволит сократить очереди к врачам-специалистам и повысить качество нашей медицины. Запланированная пенсионная реформа даст сигнал молодежи, что государство ценит и уважает вклад каждого человека, вне зависимости от суммы этого вклада. Человек — вот это главный капитал страны. У наших фермеров, наконец-то, появилась возможность начать конкурировать на европейском рынке наравне со всеми другими. Все вышеперечисленное — это лишь малая часть сделанного, но это доказывает, что мы отвечаем за свои слова. Наш принцип — от слов к делу. Все эти решение одинаково важны для каждого представителя нашего общества, но все это под силу сделать лишь большой и сильной партии.

Главной ценностью Центристской партии во все времена была и будет широкая поддержка населения. Наша партия — единственная политическая сила в стране, которая не только представляет интересы всех проживающих в Эстонии людей, но и стоит за сплочение общества, за то, чтобы объединить общины. В лице Центристской партии каждый — вне зависимости от национальности, языка общения, пола, возраста или сферы деятельности — сможет найти поддержку и выбрать того представителя, который гарантированно будет защищать его интересы. Этот принцип и есть наша сила, которую мы должны ценить и уважать. Центристская партия помогла взобраться на вершину политического олимпа сильным политиками, чьим родным языком является русский язык. Наша партия уже объединяет порядка 15 тысяч человек, которые готовы идти вперед рука об руку, поддерживая и уважая друг друга. И все это во имя того, чтобы в Эстонии были высокие зарплаты, справедливые пенсии и лучшее будущее для наших детей и внуков. Это не только наше желание, это желание всех жителей страны.

Население Эстонии высоко ценит эти принципы и это подтверждают различные опросы общественного мнения. Согласно социологическим опросам Центристская партия по-прежнему остается самой популярной политической силой в стране. В Таллинне за центристов готовы проголосовать больше половины горожан, определившихся со своим политическим предпочтением, а по стране в целом наш рейтинг в разы превзошел результаты наших конкурентов. Наш кандидат на пост столичного градоначальника является человеком, который 12 лет не покладая рук работал над тем, чтобы сделать жизнь свыше 450 тысяч горожан лучше, он посвятил себя тому, чтобы Таллинн развивался сегодня, завтра и в будущем. За свою усердную работу он получил высокую оценку, ведь согласно исследованию, 95% жителей Таллинна довольны городской средой. Это результат нашей общей работы, это оценка всем членам партии за их вклад в общее дело.

У всех нас есть повод быть признательными и благодарными избирателям за столь высокое доверие. Правление партии решило, что на предстоящие местные выборы мы должны идти единой силой. Других вариантов быть не может. Мы должны быть сильными во имя избирателей и всех тех, кто хочет видеть Эстонию успешной страной, в которой хочется жить каждому.

Я искренне благодарю Яну Тоом, Михаила Кылварта, Михаила Корба и многих других, кто приложил усилие для того, чтобы преодолеть этот временный конфликт. Сегодняшние политические заявления дают четкий сигнал, что наше общее желание продолжить двигаться вперед единой и сильной партией.

Мы пойдем вперед и сделаем это вместе с теми, кто ценит все то, чего мы уже смогли достичь, и кто хочет и дальше работать над развитием партии и Эстонии. Мы должны быть сильными, мы должны разделять наши общие принципы и цели, ведь только такой сильной и единой командой мы сможем представлять интересы не только наших избирателей, но и всех жителей Эстонии.

Да здравствует Центристская партия!

Да здравствует Эстония!