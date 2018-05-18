18.05.2018, 18:11

Обращение лидера ЦП к членам партии: я поддерживаю создание программы борьбы с коррупцией

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rus.delfi.ee
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Maailma Kabeföderatsiooni uus peakontor
Maailma Kabeföderatsiooni uus peakontor Foto: Tiit Motus, Powerhouse

Центристская партия почти полтора года возглавляет правительство. В то же время жители Таллинна, в ходе прошедших осенью прошлого года муниципальных выборов, в пятый раз дали нам абсолютный мандат в городском собрании на управление столицей. Речь идет как о большом достижении, так и еще большей ответственности, которую мы должны нести с достоинством, пишет в своем обращении к центристам председатель Центристской партии Юрии Ратас.

Мы должны управлять как страной, так и столицей честно, прозрачно, исходя, прежде всего, из заботы о благополучии людей. И не можем позволить себе ни на государственном, ни на уровне местного самоуправления потерю доверия и злоупотребление финансами. всего Коррупция вызывает озабоченность общества и всех эстоноземельцев и ей нет никакого оправдания. В любом виде и в любом месте. На коррупционные случаи необходимо реагировать соответствующим образом как правоохранительным органам, таки и политикам, и партиям.

Поэтому всячески поддерживаю инициативу мэра Таллинна Таави Ааса по созданию программы по борьбе с коррупцией. Это важное и нужное решение, которое посылает ясный сигнал — коррупции не место в нашей столице. Теперь важно наполнить эту программу реальной деятельностью по предотвращению и раскрытию коррупционных действий. К сожалению, никто полностью не застрахован от подобных неприятных случаев, но я жду от руководства Таллинна конкретных и заслуживающих доверия шагов.

Исследования общественного мнения последних месяцев показывает, что у Центристской партии большая и стабильная поддержка, однако по сравнению с 2017 годом у нас есть и потеря электората. Например, в Таллинне в мае месяце нас поддерживает, согласно исследования Turu-uuringud, только 30% граждан. Это на 10% меньше, чем было в начале года. Нам всем нужно постараться, чтобы удержать нынешних сторонников, вернуть тех, кто поддерживал нас ранее и искать новых сторонников. Для того, чтобы добиться на парламентских выборах наилучших результатов, нам нужна усиленная работа всех 15 000 членов Центристской партии.

ТОП

Сейчас наступила прекрасное весеннее время, впереди спокойное лето, когда необходимо отдохнуть и набраться сил. Однако до и после отпускного периода нам нужно продолжить работу в городах и селах –на уровне руководства страной, в десятках самоуправлений и проводя встречи с народом, объясняя наши действия и получая обратную связь с людьми. Сегодня мы все вместе закладываем важный фундамент для победы на выборах в Рийгикогу и для создания в последующем правительства.

Уважаемые однопартийцы, благодарю каждого из вас за вклад, который вы вносили до сих пор и прошу по-прежнему активной поддержки в проведении и разъяснении политики Центристской партии, нацеленной на благополучие людей.
Сил и удачи Эстонии! Сил и удачи Центристской партии!

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