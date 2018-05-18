Обращение лидера ЦП к членам партии: я поддерживаю создание программы борьбы с коррупцией

Центристская партия почти полтора года возглавляет правительство. В то же время жители Таллинна, в ходе прошедших осенью прошлого года муниципальных выборов, в пятый раз дали нам абсолютный мандат в городском собрании на управление столицей. Речь идет как о большом достижении, так и еще большей ответственности, которую мы должны нести с достоинством, пишет в своем обращении к центристам председатель Центристской партии Юрии Ратас.
Мы должны управлять как страной, так и столицей честно, прозрачно, исходя, прежде всего, из заботы о благополучии людей. И не можем позволить себе ни на государственном, ни на уровне местного самоуправления потерю доверия и злоупотребление финансами. всего Коррупция вызывает озабоченность общества и всех эстоноземельцев и ей нет никакого оправдания. В любом виде и в любом месте. На коррупционные случаи необходимо реагировать соответствующим образом как правоохранительным органам, таки и политикам, и партиям.