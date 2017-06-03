Обозреватель Washington Post: умереть за Эстонию?

Колумнист газеты Washington Post, консерватор Чарльз Краутхаммер в своей статье-мнении ”Умереть за Эстонию?” задается риторическим вопросом относительно молчания Дональда Трампа в вопросе поддержки пятой статьи договора НАТО и отмечает, что по сути это не имеет никакого значения, ведь ”кто поверит, что США действительно пошли бы войной на Россию — рискуя развязать ядерную войну — ради Эстонии”?

По оценке эксперта, не стоит играть со сдерживанием противника, поскольку этот феномен деликатный, проблематичный и невероятный. Никто не может быть на сто процентов уверен, что, если если противник решить напасть, за этим последует ответная реакция. ”Поэтому руководители государств делают все, чтобы усилить сдерживание”. Краутхаммер пишет, что солдаты, которые во время холодной войны находились в Берлине или которые сейчас находятся в Южной Корее у границы Северной Кореи или в Эстонии, находятся там не для того, чтобы отвести агрессора, а для того, чтобы умереть. „Это четкий посыл, что если ты хочешь напасть на нашего союзника, то должен убить много американцев. И это объединит нас в борьбе против вас”, — пишет обозреватель.

Краутхаммер отмечает, что нежелание Трампа выражать поддержку пятой статье дает Путину меньше поводов для беспокойства по поводу реакции штатов в случае агрессии России в отношении какой-либо из стран-участниц НАТО.