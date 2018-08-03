Оборонные ведомства Эстонии и США провели совместные учения по киберзащите

Связанные с киберзащитой ведомства Министерств обороны Эстонии и Соединенных Штатов Америки провели на этой неделе в расположенном в Таллинне управлении кибервойск Сил обороны двухдневные учения по киберзащите Cyber Fog, цель которых состояла в налаживании практического сотрудничества между киберэкспертами двух стран, сообщает Министерство обороны.

„Инфотехнология и связанная с ней киберзащита в настоящее время затрагивает в значительной степени всю область обороны, и в сфере управления одного лишь Министерства обороны США насчитывается несколько ведомств, занимающихся киберзащитой. Для нас важно, чтобы занимающиеся киберзащитой специалисты были знакомы друг с другом и знали, как функционирует та или иная организация. Только так мы сможем по возможности эффективно сотрудничать в случае кризиса”, — сказал заместитель руководителя Отдела киберполитики и инфотехнологии Министерства обороны Танель Сепп.

Сепп также добавил, что учения и недавно открытое управление кибервойск играют важную роль в развитии союзнических отношений.

В проведенных впервые в этом году совместных учениях Cyber Fog участвовало более 20 эстонских и американских экспертов в области оборонных инфотехнологий, специалистов области права и правительственных чиновников.