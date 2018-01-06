Обновляется порядок исполнения повинностей в области гособороны

Правительство Республики одобрило на заседании проект закона, уточняющий порядок установления и исполнения повинностей для обеспечения задач государственной обороны в период повышенной боевой готовности, мобилизации, демобилизации или военного положения.

К настоящему времени Правительством Республики введен в действие перечень повинностей, касающихся транспортных средств, но при этом действующий закон не дает достаточно подробного описания процедуры установления повинностей, сообщает Министерство обороны.

По словам министра обороны Юри Луйка, первичная и самостоятельная обороноспособность Эстонии опирается на привлечение населения и предполагает внесение своего вклада в обороноспособность каждым членом общества, в том числе предпринимателями.

"Повинности в области государственной обороны устанавливаются и выполняются с целью организации государственной обороны. Участие в государственной обороне может означать как мобилизацию в Силы обороны, так и готовность поддержать оборонную деятельность своим имуществом, услугами и работой”, — сказал Луйк.

К повинностям в области государственной обороны могут прибегать для подготовки военных действий, организации мобилизации, перераспределения государственного имущества и обеспечения выполнения задач государственной обороны.

Основанием для установления повинностей служат потребности государства в условиях военного времени, например, потребности в технических средствах, провизии, топливе и определенных услугах.

Посредством внесения в закон изменений Департаменту оборонных ресурсов, начальнику структурного подразделения сил обороны или должностному лицу/комиссии, назначенному(-ой) соответствующим министерством, предоставляется право проверять при необходимости состояние имущества.

Посредством внесения в закон изменений также уточняется порядок вручения решения об установлении или исполнении повинностей, что должно обеспечить быстроту и гибкость применения повинностей.

При разработке системы повинностей учитывается требование обеспечения самостоятельного проживания лиц, оказывающих жизненно важные услуги. В имеющийся закон, в перечень имущества, необходимого для оказания жизненно важной услуги, добавляется и то имущество, которое запрещается обременять повинностью в принудительном порядке. Это имущество, которое во время кризиса неизбежно понадобится для обеспечения непрерывности оказания услуги.

При составлении проекта закона были проведены консультации не только с Силами обороны Эстонии и Департаментом оборонных ресурсов, но также с организациями, представляющими самоуправления и предприятия.