Обновленный родильный дом Центральной больницы открыл свои двери

12 октября состоялось торжественное открытие прошедших реновацию помещений родильного дома Центральной больницы. Результатом работ по реновации стали новые родильные палаты, современный операционный блок и семейные палаты интенсивной терапии новорожденных, сообщает пресс-служба Центральной больницы.

Начавшиеся весной работы по обновлению родильного дома Центральной больницы подошли к концу, и вскоре реновированные помещения вновь открылись для пациентов. По словам заведующей женской клиникой Восточно-Талиннской центральной больницы доктора Леэ Таммемяэ, в ходе реновации были созданы все условия, чтобы в ситуациях, когда требуется экстренная помощь роженице, можно было оказать ее еще быстрее и эффективнее, чем раньше.

”С этого момента операционная для проведения кесарева сечения и помещения для реанимации и стабилизации состояния новорожденных, а также родильные палаты и отделение интенсивной терапии новорожденных располагаются на одном этаже, поблизости друг от друга. Это очень важно для того, чтобы в критической ситуации не тратить ни одной лишней секунды на транспортировку или ожидание лифта”, — пояснила доктор Таммемяэ.

В ходе строительных работ обновлению подверглись все родильные палаты, при обустройстве которых использовались самые современные решения, призванные обеспечить благополучие рожениц и улучшить бытовые условия. Кроме того, рядом с родильными палатами был создан отвечающий всем современным требованиям операционный блок с помещениями для реанимации и стабилизации состояния новорожденных, что позволяет оказывать экстренную помощь, спасающую жизни матери и ребенка.

Одним из самых больших нововведений в родильном доме стали семейные палаты интенсивной терапии новорожденных, которые, в отличие от старой системы, позволяют родителям круглосуточно находиться рядом с новорожденным, нуждающемся в лечении. По словам заведующей отделением неонатологии доктора Пилле Андрессон, в новой семейной палате есть вся необходимая аппаратура и обстановка, чтобы наилучшим образом позаботиться как о ребенке, так и о его родителях.

”У недоношенных детей, которые большую часть времени проводят вдалеке от родителей, в отделении интенсивной терапии, есть большой риск проявления нарушений развития и поведения. Поэтому с помощью новых семейных палат мы хотим дать родителям возможность круглосуточно находиться рядом с ребенком”, — сказала доктор Андрессон.

В родильном доме Центральной больницы рождается свыше 4000 детей в год, из которых недоношенными появляются на свет до 350 детей. Согласно международным рекомендациям, основанным на результате научных исследований, первичная адекватная стабилизация состояния и лечение новорожденного по возможности должны проводиться там же, где принимались роды. В течение последних десяти лет Восточно-Таллиннская центральная больница много вкладывает в развитие отделения интенсивной терапии новорожденных родильного дома больницы, и это отражается на результатах. Благодаря регионализации перинатальной помощи, развитию технологий, а также опыту и сотрудничеству гинекологов, врачей интенсивной терапии и педиатров, ранняя неонатальная смертность снизилась почти в 10 раз и сравнялась с показателями стран Северной Европы.