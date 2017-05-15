Обновленная улица Валдеку открыта для движения транспорта

После реконструкции Валдеку в Таллинне стала улицей с двухсторонним движением, сообщает Раэпресс.

Кроме того, на участке между улицами Астри и Мяннику по обе стороны дороги созданы 88 мест для стоянки автомобилей и еще 4 места около кафе по адресу Валдеку, 66.

В ходе реконструкции были также созданы ливневый коллектор, реконструированы водопровод и канализация, заменен поребрик, установлено специальное освещение на пешеходных переходах и т.д.

Стоимость работ составила 1,3 миллиона евро, из которых 140 тысяч пришлись на долю Tallinna Vesi.