Обновленная улица Валдеку открыта для движения транспорта

После реконструкции Валдеку в Таллинне стала улицей с двухсторонним движением, сообщает Раэпресс.
Кроме того, на участке между улицами Астри и Мяннику по обе стороны дороги созданы 88 мест для стоянки автомобилей и еще 4 места около кафе по адресу Валдеку, 66.
В ходе реконструкции были также созданы ливневый коллектор, реконструированы водопровод и канализация, заменен поребрик, установлено специальное освещение на пешеходных переходах и т.д.
Стоимость работ составила 1,3 миллиона евро, из которых 140 тысяч пришлись на долю Tallinna Vesi.
Viimsi vald, Часть дома, 185 000 EUR
Tallinn, Квартира, 122 000 EUR
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