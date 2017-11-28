Обновление сертификатов ID-карт продолжается, время работы бюро PPA меняется

По состоянию на утро вторника сертификаты своих ID-карт обновили более 298 000 человек, из них почти 65 000 человек сделали это в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны и более 233 000 человек — самостоятельно путем дистанционного обновления.

Руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм советует обновлять сертификаты карт в своем компьютере.

"Сейчас дистанционное обновление работает с достаточно небольшой нагрузкой, карты обновляет дистанционно примерно 3000 человек в сутки. Обновление занимает до 5 минут", — отметил Арм.

Для обновления сертификатов ID-карты надо загрузить с сайта installer.id.ee в свой компьютер самую новую версию программного обеспечения ID-карты и следовать появляющимся на экране инструкциям.

„Карту с обновленными сертификатами следует использовать с самой новой версией программного обеспечения ID-карты и операционной системы компьютера, так как новые сертификаты не поддерживают устаревшие системы", — подчеркнул Арм.

Информацию об обновлении сертификатов можно найти на сайте www.id.ee.

Если пользователю обновить карту самостоятельно все же не удается, то это можно сделать с помощью специалистов Департаменте полиции и погранохраны. Популярностью пользуются работающие на выходных в торговых центрах временные бюро обслуживания. В субботу и воскресенье сотрудники Департамента полиции и погранохраны в таких временных пунктах помогли обновить 1700 карт.

„Люди знают, что нас можно найти в таких временных бюро, и проявляют интерес к этой услуге. Мы благодарим всех клиентов за хорошие отзывы. Наши сотрудники рады помочь всем, кому надо обновить карту," — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель. Временные бюро будут работать в торговых центрах в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве и на этих выходных, более точную информацию департамент сообщит чуть позже.

В будние дни сертификаты своей карты можно обновить в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии. Так как большая часть активных пользователей уже успела обновить свои карты, то начиная с 1 декабря бюро облуживания будут постепенно возвращаться к обычному ритму работы.

С 1 декабря бюро обслуживания в Таллинне будут открыты по вечерам дольше на час один день в неделю. В дополнительный рабочий час с 17 до 18 будут предлагаться только определенные услуги: можно подать ходатайство о получении документа, обновить сертификаты карты, активировать mobiil-ID и получить готовый документ. Вчера в бюро обслуживания департамента среднее время ожидания в очереди по всем услугам составило 15-45 минут. В таллиннских бюро время ожидания в очереди на обновление сертификатов составили 60 минут, а, например, в Пярну — 15 минут.

Время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны с 1 декабря:

Пинна: Пн 9.00-18.00, Вт-Пт 9.00-17.00;

Таммсааре: Пн, Вт, Чт, Пт 9.00-17.00, Ср 9.00-18.00;

Тарту, Валга, Вильянди, Выру, Пылва, Йыгева, Йыхви, Нарва, Раквере, Пярну, Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пт-Пт 9.00-17.00;

Кярдла: Пт-Чт 9.00-17.00.