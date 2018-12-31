Обнародованы промежуточные итоги акции "Поможем ветеранам!"

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.
В Нарве помощью Нарвскому обществу ветеранов занимается MTÜ Õnnelik Tulevik. На счету Нарвского общества ветеранов осталось 59 человек. Волонтеры организации поздравляют ветеранов с праздниками, оказывают помощь в доставке продуктов, помощь на дому и транспортные услуги. Организация приглашает к сотрудничеству волонтеров и фирмы. Некоммерческая организация с благодарностью примет пожертвования для оказания текущей помощи ветеранам. Банковские реквизиты: MTÜ ÕNNELIK TULEVIK, Swedbank, EE612200221067148658. Контактные лица: Наталья Разгуляева, тел. 56200040 и Татьяна Сударевская, тел. 55660944.