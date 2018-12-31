Обнародованы промежуточные итоги акции "Поможем ветеранам!"

Еще неделю назад на учете организации стояло 374 ветерана, сегодня их уже 369. Среди них есть как реальные участники боевых действий, так и те, кто служили во время войны в армии, а также труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 94 года. Более 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели, некоторые нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводится с целью приобретения ортопедических средств по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 87 543 евро (не считая текущую акцию). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.