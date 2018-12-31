31.12.2018, 17:25

Обнародованы промежуточные итоги акции "Поможем ветеранам!"

+ помощь ветеранам Нарвы
rus.delfi.ee
EST
KADRINA HOOLDEKODU
фото иллюстративноеFoto: Karin Kaljuläte

Благотворительная акция "Поможем ветеранам!" проводится уже 10 лет. Сбор средств традиционно посвящен ветеранам Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. С 21 по 29 декабря на счет организации поступили пожертвования на общую сумму 1945 евро. Сбор средств продолжается.

Еще неделю назад на учете организации стояло 374 ветерана, сегодня их уже 369. Среди них есть как реальные участники боевых действий, так и те, кто служили во время войны в армии, а также труженики тыла. Средний возраст ветеранов составляет 94 года. Более 300 человек не выходят из дома, многие прикованы к постели, некоторые нуждаются в оплате хосписа. Сбор средств в этот раз проводится с целью приобретения ортопедических средств по медицинским показаниям, а также компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам, размер пенсии которых не превышает 480 евро.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 87 543 евро (не считая текущую акцию). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций. Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

В Нарве помощью Нарвскому обществу ветеранов занимается MTÜ Õnnelik Tulevik. На счету Нарвского общества ветеранов осталось 59 человек. Волонтеры организации поздравляют ветеранов с праздниками, оказывают помощь в доставке продуктов, помощь на дому и транспортные услуги. Организация приглашает к сотрудничеству волонтеров и фирмы. Некоммерческая организация с благодарностью примет пожертвования для оказания текущей помощи ветеранам. Банковские реквизиты: MTÜ ÕNNELIK TULEVIK, Swedbank, EE612200221067148658. Контактные лица: Наталья Разгуляева, тел. 56200040 и Татьяна Сударевская, тел. 55660944.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии