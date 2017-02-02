Обнародованы данные кредитных карт президентской канцелярии: на что Ильвес тратил "народные" деньги?

Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитными картами. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитные карты выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро.

В среду в передаче "Pealtnägija” на ETV были обнародованы выписки с кредитных карт президентской канцелярии, в которых можно найти много интересных и вызывающих вопросы статей расхода.

Так, если в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год — уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе.

В 2015 году расход увеличился до 75 000 , а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и вовсе достиг вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу.

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Самые большие расходы связаны с размещением в отелях во время рабочих визитов. Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров. Так, в 2015 его проживание в отеле Turm Victoria в Даосе обошлось в 21 000 евро, а в 2016 году в том же отеле уже более 24 000 евро, из которых 19 284 евро составили расходы на номер для президентской четы.

Turmhotel Victoria Davos hotelliarve Pealtnägija/ETV

Большие суммы осели и в некоторых ресторанах по всему миру: от азиатской до греческой кухни, от гамбургеров до винных имений и устричных баров в Нью-Йорке и ресторана At-mosphere Lifestyle в самом высоком в мире здания в Дубае. Самые большие счета достигали 2000 евро. Примечательно, что как минимум в Америке Ильвес не скупился на чаевые.

Во время государственного визита в Румынию за президентский счет в отеле Hilton откупоривалась одна бутылка вина за другой. По словам экс-руководителя протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм Бенно, никакого отдельного праздника в отеле не было, но, насколько президент помнит, был организован официальный обед с местным министром по развитию информационных технологий.

Hotelliarve, kõik märkmed tehtud VPK poolt Pealtnägija/ETV

Удивительным образом в счете оказался и спа-массаж. ”Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплачивала чей-то массаж или что-то в этом роде. Я думаю, что, поскольку речь идет об отеле, то это могла быть прическа супруги президента в центре красоты при отеле или макияж перед государственным ужином. Так что возможно, работник отеля просто ошибся с этой строкой расходов", — сказала Рейнтамм Бенно.

Hotelliarve, kõik märkmed tehtud VPK poolt Pealtnägija/ETV

Из документов следует, что в апреле 2012 года президент, находясь в Варшаве, потратил 1270 евро в бутике Versace, 60 евро в Calvin Klein, 250 евро еще в одном магазине одежды и 260 евро в магазине чемоданов Samsonite. Выяснилось однако, что ситуация была вызвана не приступом шопоголизма, а тем, что авиакомпания United Airlines потеряла багаж Ильвеса, несмотря на то, что тот пользовался VIP-услугой.

Следующий курьезный случай произошел в 2015 году, когда в течение одного визита в США Ильвес два раза перепутал рабочую и личную карты. Сначала он приобрел в Сан-Франциско солнечные очки за 108 евро, а затем сувенирную тарелку за 60 евро в Вашингтоне. Последнюю сделку удалось аннулировать, а стоимость очков он возместил канцелярии месяц спустя.

Кредитная карта использовалась и для снятия наличных денег. Самая большая сумма была в четыре захода снята осенью 2013 года в Бухаресте и оставила в общей сложности 1087 евро. В канцелярии объяснили, что наличные были необходимы для того, чтобы оплатить местным мелкие услуги, такие как плетение венков и фотографирование.

Бывший директор канцелярии Ало Хейнсалу сказал, что не видит в этом проблемы. ”Я все же доверяю своим коллегам в достаточной степени и считаю, что если было необходимо сделать это исключение, то это было действительно необходимо. Устанавливать в этом отношении какие-то специальные правила просто не казалось целесообразным”, — отметил он.

В сентябре 2011 года 899,58 евро было потрачено на покупку четырех билетов на концерт группы молодости Ильвеса Steely Dan в Нью-Йорке. Тогда президент находился в США на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам бывшего директора канцелярии Сийма Райе, очевидно, что посещение концерта являлось важной частью программы. ”Либо на концерте состоялась какая-то встреча, либо было необходимо посетить этот концерт. Зачастую невежливо отказываться от приглашения, даже если ему сопутствуют небольшие расходы”, — сказал он. ”Pealtnägija” выяснила, что этот концерт президент посетил в компании одного из работников канцелярии и двух телохранителей.

Несмотря на то, что подавляющая часть расходов по кредитной карте сделаны за границей, в Эстонии деньги тоже тратились. Так, президент расплатился служебной кредиткой в нескольких ресторанах, кафе, барах, цветочном магазине, но все суммы были маленькими и колебались от нескольких до нескольких десятков евро.

Сам президент через своего представителя дал лаконичный комментарий: ”Служебные и частые расходы президента разделены”.

Как это работает

Тема использования кредитной карты является для обычно достаточно прозрачного эстонского госаппарата неудобной. Это ярко иллюстрирует процесс работы над передачей, который начался еще в октябре.

В конце ноября советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ на очередной запрос журналистов назвал "Pealtnägija" ”народным аудитором”, но все же прислал столь долгожданную детальную выписку с кредитных карт за последние пять лет. Примечательно, что конце года президент Тоомас Хендрик Ильвес в своем интервью ETV, помимо прочего, подчекрнул необходимость прозрачности в отчетности публичного сектора.

По словам Сийма Райе, кредитными картами пользовались те, кто должен был оперативно действовать в определенных ситуациях при обслуживании президента. У самого президента служебной кредитной карты нет, но его расходы находящейся на государственном балансе кредитной картой обычно оплачивают порученцы или работники протокольного отдела. Принимая во внимание, что речь идет о трех кредитных картах, обороты впечатляют, а лимиты по сравнению с другими госучреждениями вне конкуренции. Например, лимит на карте порученца доходил до 25 000 евро.

Как и у всех других учреждений, у канцелярии есть официально установленный порядок пользования кредитными картами, но по сути речь идет о четырех общих пунктах, суть которых сводится к тому, что тратить необходимо разумно и предоставлять в отношении всех трат документы.

Райе подчеркнул, что расходы совершались в соответствии с необходимостью.

”Возьмем, к примеру, Даос. Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело”, — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто.

”Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле эти суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь”, — подытожил он.