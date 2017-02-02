Обнародованы данные кредитной карты президентской канцелярии: на что Ильвес тратил "народные" деньги?

Президентская канцелярия очень активно пользуется кредитной картой. С одной стороны, это ожидаемо, так как президент должен на подобающем уровне представлять страну, особенно за рубежом. Тем не менее, расходы на кредитную карту выросли именно во времена президента Тоомаса Хендрика Ильвеса и только за последние девять месяцев составили более 90 000 евро.

В среду в передаче "Pealtnägija“ на ETV были обнародованы выписки с президентской карты, в которых можно было найти много интересных и вызывающих закономерные вопросы статей расхода.

Так, в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год – уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе.

В 2015 году расход увеличился до 75 000 , а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и достиг и вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу.

Будет дополнено.