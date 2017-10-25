Обнародованию не подлежит! Cколько получает Тынис Лукас?

Если данные о зарплатах работников министерств и других государственных чиновников, то есть тех, кому зарплата выплачивается из средств налогоплательщиков, преимущественно находятся в публичном доступе, то зарплата работников государственных музеев, в том числе руководителя Эстонского национального музея Тыниса Лукаса обнародованию не подлежит.

Советник по коммуникации Министерства культуры Меэли Компус сказал Delfi, что руководство государственных музеев работает на основании закона о трудовом договоре, а не на основании закона о публичной службе. В связи с этим величина зарплат Лукаса, а также руководителя службы по связям с общественностью музея Каареля Таранда не обнародуется.

Напомним, что 84 работника Эстонского национального музея (ERM) отправили министру культуры Индреку Саару письмо, в котором поддерживают сохранение должности за нынешним директором Тынисом Лукасом.

Авторы письма указывают, что результативную работу музея подтверждает количество посетителей, которое составляет 304 000. Вдобавок находят, что у Лукаса есть четкая концепция и долгосрочная стратегия развития и руководство учреждением качественное. "Директор умеет замечать и вдохновлять коллег", — сказано в письме.

Руководитель службы по связям с общественностью ERM Каарел Таранд утверждает, что причина засекречивания конкурса на должность директора музея кроется в том, что конкурс проводится только для вида — министр культуры уже пообещал кому-то должность.

Вчера газета Eesti Päevaleht писала, что на должность директора ERM претендует и госконтролер Алар Карис. О его участии в конкурсе широкая общественность и работники ERM узнали только вчера, хотя разговоры об участии Кариса ходили уже раньше. Срок полномочий Кариса в качестве госконтролера заканчивается в марте 2018 года.