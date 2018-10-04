04.10.2018, 17:00

"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

 (33)
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
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"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки
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В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.

Приводим письмо читательницы полностью с незначительными поправками:

"Пишу, еле сдерживая слезы на глазах! Хочу поделиться своей печальной историей и опытом в неграмотном отношении к лечению животных в нашем городе и предостеречь последующих людей, решивших лечить своих питомцев в клинике VetDok Iidla loomakliinik на Малева, 31.

На большой территории Кохтла-Ярве есть несколько ветеринарных клиник. Несмотря на явную конкуренцию, хозяева домашних любимцев часто сталкиваются с безразличием ветеринарных врачей. Цены на услуги сильно выросли, а вот качество диагностики и лечения явно ухудшилось. И держать ответ за неправильное лечение и смерть нашей ухоженной и привитой трехлетней пуделихи Сонечки нам отказалась владелица клиники VetDok.

Мы первоначально обратились к ним с ушным отитом нашего пуделька. Назначенные капельки почему-то ухудшили состояние собаки. Кроме капель доктор назначил собаке еще и антибиотик, который начали колоть с первого же дня, объяснив, что уколы лучше помогут. Состояние нашей любимицы Сонечки стало ухудшаться, у собаки началась непрерывная рвота. Врач не видела поводов для тревоги, объясняя, что назначенные антибиотики не могут навредить. После нескольких уколов собака ослабела. Был сделан анализ крови. Соне начали ставить капельницу, собака отказалась от пищи и очень страдала. Теперь мы вспоминаем, что нашу собаку врач не взвешивал перед уколами, чтобы вести расчет антибиотика. Им было незачем или некогда заниматься точной диагностикой, и, как позже выяснилось, расчет антибиотиков на вес тела врачом из VetDok был сделан неправильно. Отит ведь не очень серьезная собачья болезнь!

Раствор капельницы уже вдогонку добил нашу собаку окончательно. Но и тогда врач не переживала, уверяя нас, что это нормальная реакция после капельницы, все нормально, собака отлежится. Врачу показалось, мы волнуемся излишне, типа она у нас избалована. У собаки началась рвота алой кровью. И мы срочно поехали в клинику Университета естественных наук в Тарту, где пытались спасти нашу собаку, но было уже поздно.

Распечатка всех медицинских манипуляций ветеринарного врача удивила специалистов в Тарту. Оказывается, нашу 6-килограммовую собаку Сонечку кололи антибиотиками, предназначенными для крупных животных, рассчитав дозу в двухкратном размере! Мы показали врачу Елене Лебедевой заключение тартуской клиники, но услышали: ”Хорошо! Но тартуская клиника для нас ничего не значит. И нам совсем не стыдно, что так случилось с вашей собакой!” Разбираться с ситуацией ветеринарный врач Елена Лебедева не хотела, так как на следующий день уезжала в отпуск.

Мы были растеряны и сломлены своей виной — выбором клиники VetDok, когда в городе были клиники подальше от нашего дома, но… ничего уже не вернуть. Собаку мы потеряли, и безумно горько, обидно, что доверяли ее таким горе-специалистам, загубившим ее небрежным лечением. На сердце тяжесть.

Это горькое признание и предупреждение остальным: если у вас случилась беда с вашими любимцами, будьте осторожны при выборе клиники. На приеме видно, есть ли у врача душа или это только его частный бизнес, не более того!". Так закончила свое письмо наша читательница.

Комментирует управляющая клиникой VetDok Iidla loomakliinik Елена Лебедева:

ТОП

"Наша клиника начала работу в 1994 году. У нас филиалы в четырех городах Эстонии — Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли и Тапа. Клиники на хорошем счету, к нам приезжают лечить своих питомцев из других регионов ЭстонииВильянди, Раквере, Кунда, Нарва, Нарва-Йыэсуу, Муствеэ, Азери и т. д. У нас много благодарных клиентов и положительных отзывов.

20 августа в клинику обратились владельцы собаки с больными и запущенными ушами.

К нашему большому сожалению, хозяева привели собаку только тогда, когда она начала трясти головой и испытывать сильную боль. Вероятно, воспалительный процесс уже пошел по всему организму. Стоит обратить внимание, что кормление собаки было неправильным, можно предположить, что было воспаление желудочно-кишечного тракта.

Иммунитет собаки не выдержал и произошло заражение крови. На этой стадии или буквально за день до нее хозяева пришли с собачкой на прием в клинику. С нашей стороны был поставлен диагноз и проведено лечение. Наше лечение было правильным, были назначены капли в уши и антибиотик, что никак не могло повлиять на общее состояние собаки. То, что произошло дальше, говорит о том, что у собаки были серьезные проблемы со здоровьем. Был сделан анализ крови, из которого было видно, что идет сильное воспаление внутренних органов, на что никак не могло повлиять наше лечение. Была поставлена капельница, аналогичная тартуской. Ни ушные капли, ни капельница, ни антибиотик не могли привести здоровье собачки в данное состояние.

В своей практике мы всегда даем рекомендации по правильному кормлению и содержанию животных. Есть специалист по правильному кормлению животных, который наблюдает животных после проведения основного лечения. Для того, чтобы кто-то не повторил печальный опыт героини нашей статьи, несколько советов. Течение болезни у собак намного быстрее, чем у человека, и при первом недомогании надо обращать на это внимание и проконсультироваться у специалиста. Заниматься профилактикой болезни всегда эффективнее и дешевле, чем лечить питомца. Необходимо правильно кормить собаку, питание должно быть сбалансированным, следить за состоянием уши, глаз, зубов, шерсти и т. д.

Причины смерти могут быть разными за счет физиологических особенностей собаки, течение болезни у которой проходит стремительно. Чтобы установить точную причину смерти, надо сделать патолого-анатомические исследования, от которых хозяева отказались. В выписке из Тарту нет доказательства нашей вины.

Нам искренне жаль Сонечку, и мы соболезнуем хозяевам, но в наших действиях халатности и некомпетентности нет, каждый пациент нам очень важен, и мы всегда хотим помочь. Мы понимаем эмоциональное состояние хозяев, но это не дает права писать статьи в газеты, на это есть соответствующие организации. Газета не то место, где надо давать оценку врачам. Качество лечения и квалификацию врачей должны оценивать специалисты и соответствующие органы. С нашей стороны было назначено лечение в соответствии с диагнозом".

Причина смерти неясна

Поскольку обе стороны ссылаются на заключение тартуской клиники, мы попросили хозяйку собаки прислать нам этот документ. Однако человеку без специальных знаний сложно в нем разобраться, поэтому мы обратились за комментарием к выдавшему его ветеринару. Но та отказалась пояснить, от чего умерла собака, и могло ли стать причиной ее смерти предыдущее лечение. ”Если у хозяина есть вопросы относительно выданной истории болезни, я могу обсуждать это только с хозяином, а не с третьими лицами. Также, если есть жалобы на какую-либо клинику или ветеринара, их следует рассматривать через Ветеринарно-пищевой департамент, а не через СМИ. О данной клинике или враче у меня нет никаких комментариев, и поэтому я не хочу, даже если вы сделаете об этом какую-то статью, чтобы мое имя там упоминалось”, — заявила она.

Тогда мы попросили прокомментировать ситуацию независимого эксперта, который много лет работает с животными. По ее словам, не ознакомившись с историей болезни собаки из кохтла-ярвеской клиники и результатами анализов, невозможно сделать вывод о правильности лечения. Однако объяснение ветеринара Лебедевой показалось ей странным, и у нее осталось немало вопросов — как к врачу, так и к хозяйке. ”Взвесили ли все-таки животное, прежде чем колоть антибиотик? Делали ли полную санацию ушной раковины и брали ли пробы для микроскопии? Делали ли биохимический анализ крови при первом приеме в Кохтла-Ярве и потом в Тарту? Почему отказались от вскрытия? Чем кормили собаку? Почему так запустили собаку?” — перечислила специалист вопросы, возникшие у нее после прочтения жалобы читательницы и ответа ветеринара.

Куда жаловаться?

На сайте Союза защиты животных Эстонии есть информация о том, как поступить, если вы считаете, что ветеринар при лечении вашего животного совершил ошибку или действовал неправильно. Согласно данным на сайте, надзор за деятельностью ветеринаров делится на государственный и осуществляемый избранным из числа ветеринаров судом чести.

На государственном уровне надзор за деятельностью и выполнением обязанностей ветеринаров осуществляет Ветеринарно-пищевой департамент, которому при необходимости можно подать жалобу для возбуждения производства по факту нарушения обязанностей ветеринара. В компетенции департамента привлечение ветеринаров к ответственности в порядке проступка, а также при необходимости признание недействительной лицензии ветеринаров.

В порядке производства о проступке за невыполнение или не соответствующее требованиям выполнение обязанностей ветеринара может быть назначен денежный штраф до 800 евро. Если такой же проступок совершило занимающееся ветеринарной практикой юридическое лицо, назначается денежный штраф до 2000 евро. Вдобавок есть снования для признания недействительной лицензии ветеринара в случае, если ветеринар не соблюдал установленные в правовых актах в области ветеринарии требования и/или не придерживался профессиональной этики ветеринара.

Также компетентную оценку относительно возможного нарушения обязанностей ветеринара может дать суд чести Общества ветеринарных врачей Эстонии, который рассматривает следующие из кодекса этики ветеринаров нарушения. Задача суда чести — заниматься проблемами, которые проистекают из неэтичного поведения ветеринаров в отношениях между собой, в отношениях с клиентами и в отношении к своей работе.

В случае неправильного лечения животного и нарушения профессиональной этики ветеринара рекомендуется обращаться с письменной жалобой в обе инстанции. К жалобам следует добавить все известные вам обстоятельства и имеющиеся документы.

В случае, если департамент и суд чести обнаружили нарушение обязанностей ветеринаром и/или обстоятельство, что ветеринар не придерживался правовых актов или правил профессиональной этики, и в случае, если ветеринар своей неправильной деятельностью причинил лицу ущерб, как материальный, так и моральный, рекомендуется обратиться с требованием о возмещении ущерба сначала к ветеринару. При отказе ветеринара от удовлетворения требования следует обратиться в суд. С требованием об ущербе можно обратиться в суд и раньше, до обращения в департамент и суд чести, или одновременно. Но в интересах доказательства вины рекомендуется делать это все-таки после получения решения департамента или суда чести. Эти решения очень помогут при доказательстве вины, и в ходе судебного производства не должна возникнуть необходимость в проведении дополнительных экспертиз.

Как правило, возмещению в таких ситуациях подлежат расходы на лечение, в том числе дополнительные, в случае смерти животного его денежная стоимость и моральный ущерб, например, в виде причиненных душевных страданий. Корректно оформить требование могут помочь юристы Союза защиты животных. Здесь тоже очень важно указать как можно более точное описание событий, в том числе хронологическое, и имена и контакты причастных к делу, а также собрать все имеющиеся документальные доказательства.

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