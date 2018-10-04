"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

Мы первоначально обратились к ним с ушным отитом нашего пуделька. Назначенные капельки почему-то ухудшили состояние собаки. Кроме капель доктор назначил собаке еще и антибиотик, который начали колоть с первого же дня, объяснив, что уколы лучше помогут. Состояние нашей любимицы Сонечки стало ухудшаться, у собаки началась непрерывная рвота. Врач не видела поводов для тревоги, объясняя, что назначенные антибиотики не могут навредить. После нескольких уколов собака ослабела. Был сделан анализ крови. Соне начали ставить капельницу, собака отказалась от пищи и очень страдала. Теперь мы вспоминаем, что нашу собаку врач не взвешивал перед уколами, чтобы вести расчет антибиотика. Им было незачем или некогда заниматься точной диагностикой, и, как позже выяснилось, расчет антибиотиков на вес тела врачом из VetDok был сделан неправильно. Отит ведь не очень серьезная собачья болезнь!

Раствор капельницы уже вдогонку добил нашу собаку окончательно. Но и тогда врач не переживала, уверяя нас, что это нормальная реакция после капельницы, все нормально, собака отлежится. Врачу показалось, мы волнуемся излишне, типа она у нас избалована. У собаки началась рвота алой кровью. И мы срочно поехали в клинику Университета естественных наук в Тарту, где пытались спасти нашу собаку, но было уже поздно.

Распечатка всех медицинских манипуляций ветеринарного врача удивила специалистов в Тарту. Оказывается, нашу 6-килограммовую собаку Сонечку кололи антибиотиками, предназначенными для крупных животных, рассчитав дозу в двухкратном размере! Мы показали врачу Елене Лебедевой заключение тартуской клиники, но услышали: ”Хорошо! Но тартуская клиника для нас ничего не значит. И нам совсем не стыдно, что так случилось с вашей собакой!” Разбираться с ситуацией ветеринарный врач Елена Лебедева не хотела, так как на следующий день уезжала в отпуск.

Мы были растеряны и сломлены своей виной — выбором клиники VetDok, когда в городе были клиники подальше от нашего дома, но… ничего уже не вернуть. Собаку мы потеряли, и безумно горько, обидно, что доверяли ее таким горе-специалистам, загубившим ее небрежным лечением. На сердце тяжесть.

Это горькое признание и предупреждение остальным: если у вас случилась беда с вашими любимцами, будьте осторожны при выборе клиники. На приеме видно, есть ли у врача душа или это только его частный бизнес, не более того!". Так закончила свое письмо наша читательница.

Комментирует управляющая клиникой VetDok Iidla loomakliinik Елена Лебедева:

"Наша клиника начала работу в 1994 году. У нас филиалы в четырех городах Эстонии — Кохтла-Ярве, Йыхви, Кивиыли и Тапа. Клиники на хорошем счету, к нам приезжают лечить своих питомцев из других регионов Эстонии — Вильянди, Раквере, Кунда, Нарва, Нарва-Йыэсуу, Муствеэ, Азери и т. д. У нас много благодарных клиентов и положительных отзывов.

20 августа в клинику обратились владельцы собаки с больными и запущенными ушами.

К нашему большому сожалению, хозяева привели собаку только тогда, когда она начала трясти головой и испытывать сильную боль. Вероятно, воспалительный процесс уже пошел по всему организму. Стоит обратить внимание, что кормление собаки было неправильным, можно предположить, что было воспаление желудочно-кишечного тракта.

Иммунитет собаки не выдержал и произошло заражение крови. На этой стадии или буквально за день до нее хозяева пришли с собачкой на прием в клинику. С нашей стороны был поставлен диагноз и проведено лечение. Наше лечение было правильным, были назначены капли в уши и антибиотик, что никак не могло повлиять на общее состояние собаки. То, что произошло дальше, говорит о том, что у собаки были серьезные проблемы со здоровьем. Был сделан анализ крови, из которого было видно, что идет сильное воспаление внутренних органов, на что никак не могло повлиять наше лечение. Была поставлена капельница, аналогичная тартуской. Ни ушные капли, ни капельница, ни антибиотик не могли привести здоровье собачки в данное состояние.