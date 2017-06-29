Обещавшая навалять однопартийцам советник Ратаса: сожалею, что шутки перешли границы

Советник Юри Ратаса и председатель молодежного крыла Центристской партии 27-летняя Алина Тубли извиняется за свои слова в адрес однопартийцев, которые возмутили общественность.

Во вторник членам правления Центристской партии разослали копию сообщений из закрытой беседы в Messenger среди членов правления молодежного крыла центристов.

В этой беседе советник Юри Ратаса и председатель молодежного крыла партии Алина Тубли оскорбляет людей, обещает им ”надавать” и планирует различные интриги, чтобы люди, к которым оа испытывает антипатию, не получили в партии хороших должностей. Кроме того, молодые центристы просто обсуждали своих однопартийцев.

Например, Тубли критиковала страницы в Facebook старейшины Пирита Тыниса Мёльдера и старейшины Кесклинна Таави Пукка, написав о странице последнего следующее: "Я скорее удалю свою страницу в Facebook, прежде чем поставлю ему лайк”.

Главным объектом антипатии со стороны Тубли является член правления молодежного крыла Трийну-Лийс Паабо, а также поддерживающий ее вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд. Тубли приложила много усилий, чтобы вытеснить Паабо из правления молодежного крыла партии.

"Я абсолютно уверена, что ее можно выкинуть оттуда и навалять ей”, — пишет Тубли о Паабо и добавляет: ”Я дождусь, пока Яанус (Карилайд — прим. ред.) уйдет, и наваляю ей за углом”.

"Извиняюсь как перед однопартийцами, так и перед общественностью, что попавшая в СМИ частная беседа друзей в социальных сетях открыто оскорбила людей и выставила их в плохом свете. Я сожалею, eчто наши шутки перешли границы хорошего вкуса и оставили плохое впечатление. Подтверждаю, что мы вынесли из этого урок”, — сообщила Алина Тубли Delfi.

Тубли не уточнила, продолжит ли она занимать должности советника Ратаса и председателя молодежного крыла Центристской партии.