13.09.2018, 08:01

Обещание реформистов: за 4 года пенсия вырастет на 200 евро

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rus.delfi.ee
EST
Kaja Kallas
Reformerakonna esinaine Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

На 200 евро в течение следующих четырех лет обещает повысить среднюю пенсию по старости оппозиционная Партия реформ - эта цель вписана в предвыборную программу парламентской силы, пишет rus.err.ee.

По словам лидера реформистов Каи Каллас, сегодня пенсионные доходы слишком малы, и они должны расти быстрее.

Также реформисты обещают прекратить более высокое налогообложение работающих пенсионеров, восстановить принцип, согласно которому средняя пенсия не должна облагаться подоходным налогом, а также ежегодно выплачивать дополнительную, так называемую 13-ю пенсию одиноким пенсионерам.

Долгосрочный план реформистов предусматривает, что средний доход выходящего на пенсию лица будет составлять половину от средней заработной платы в стране.

По итогам 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии чуть более 400 евро в месяц.

Ранее о намерении провести в стране внеочреденое повышение пенсий примерно на 100 евро в месяц объявили центристы, но эта идея не нашла отклика у других политических сил.

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