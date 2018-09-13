Обещание реформистов: за 4 года пенсия вырастет на 200 евро

По словам лидера реформистов Каи Каллас, сегодня пенсионные доходы слишком малы, и они должны расти быстрее.

Также реформисты обещают прекратить более высокое налогообложение работающих пенсионеров, восстановить принцип, согласно которому средняя пенсия не должна облагаться подоходным налогом, а также ежегодно выплачивать дополнительную, так называемую 13-ю пенсию одиноким пенсионерам.

Долгосрочный план реформистов предусматривает, что средний доход выходящего на пенсию лица будет составлять половину от средней заработной платы в стране.

По итогам 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии чуть более 400 евро в месяц.

Ранее о намерении провести в стране внеочреденое повышение пенсий примерно на 100 евро в месяц объявили центристы, но эта идея не нашла отклика у других политических сил.