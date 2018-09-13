Обещание реформистов: за 4 года пенсия вырастет на 200 евро

На 200 евро в течение следующих четырех лет обещает повысить среднюю пенсию по старости оппозиционная Партия реформ - эта цель вписана в предвыборную программу парламентской силы, пишет rus.err.ee.
По словам лидера реформистов Каи Каллас, сегодня пенсионные доходы слишком малы, и они должны расти быстрее.
Также реформисты обещают прекратить более высокое налогообложение работающих пенсионеров, восстановить принцип, согласно которому средняя пенсия не должна облагаться подоходным налогом, а также ежегодно выплачивать дополнительную, так называемую 13-ю пенсию одиноким пенсионерам.
Долгосрочный план реформистов предусматривает, что средний доход выходящего на пенсию лица будет составлять половину от средней заработной платы в стране.
По итогам 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии чуть более 400 евро в месяц.
Ранее о намерении провести в стране внеочреденое повышение пенсий примерно на 100 евро в месяц объявили центристы, но эта идея не нашла отклика у других политических сил.