Обернется ли провал SKAIS2 требованием о возврате европособия и подрывом имиджа Эстонии как э-государства?

На прошлой неделе Министерство социальных дел сообщило о расторжении договора с разработчиком инфосистемы для Департамента социального страхования Tieto Estonia OÜ, заморозив тем самым один из самых масштабных проектов в дигитальной истории страны SKAIS2, который, несмотря на миллионные инвестиции, так и не удалось запустить в полном объеме, пишет Eesti Päevaleht.

Проект ”съел” 4,88 млн евро, но за три года разработчик сумел выполнить лишь четверть условленного объема.

По словам руководителя отдела финансового контроля Министерства финансов Каура Сирули, сейчас они изучают связанные с проектом SKAIS2 документы с целью выяснить, может ли привести прекращение проекта к требованию о возврате средств структурным фондам Евросоюза. Он сказал, что затягивание сроков и конечное удорожание само по себе вряд ли можно рассматривать как нарушенин договора. ”Но самый большой вопрос вызывает то, будут ли использованы уже полученные результаты работ. Если что-то будет выброшено за борт, то это может обернуться проблемой”, — отметил он.

Пресс-служба Министерства социальных дел заверяет, что по их оценке, государству требование о возврате европейских денег не грозит, и при расторжении договора они принимал это во внимание.

По мнению премьер-министра Юри Ратаса, решение о прекращении неудавшегося проекта было правильным, поскольку этому рано или поздно нужно было положить конец. ”Я думаю, SKAIS2 послужил государству хорошим уроком и оно осознало свои ошибки с 2012 года. Этот случай выявил слабое место и показал, что надо поднимать компетенцию в ИТ-сфере и на уровне министерств”, — сказал он.

Несмотря на то, что позиционирующая себя как э-государство Эстония не справилась с созданием сложной и многослойной системы, специалисты и государственные мужи не видят в этом проблемы для ее имиджа.

”На днях я вернулся из Турции, где встречался с президентом. Он не задал мне ни одного вопроса о SKAIS2. В других странах Европы тоже никто не интересовался. Наоборот, они хотят сотрудничать с Эстонией и их ожидание и надежда на то, что во время своего председательства мы сможем существенно продвинуться в цифровой сфере, очень сильны. 29 сентября в Эстонии на посвященной дигитальной сфере встрече соберутся все руководители стран-участниц ЕС. Это самое яркое доказательство того, что другие страны доверяют эстонским цифровым решениям и нацелены на сотрудничество в этой сфере”, — подчеркнул Ратас.

”В ответ на SKAIS2 или другую неудачу мы можем предъявить несколько действующих историй успеха, — отметил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут. — Из непрерывного общения и сотрудничества с другими странами нам известно, что у всех бывают неудачи и что большинство стран не могут похвастаться э-услугами такого уровня и такого масштаба”. По его словам, неудачи, подобные SKAIS2, позволяют делать Эстонию лучше, извлекать уроки и развивать управление сферой инфотехнологий.

Несмотря на провал SKAIS2, в прошлую пятницу для создания инфосистемы был объявлен новый тендер. Его объем составит 10 млн евро, так что вместе с уже потраченными средствами система обойдется государству в 15 млн евро.