Объединенная Левая партия Эстонии назвала своих кандидатов на местных выборах

Объединенная Левая партия Эстонии выставила свой список кандидатов и зарегистрировалась для участия в предстоящих выборах в органы местной власти в Таллине, Тарту, Маарду и других городах, сообщает ОЛПЭ.

В Нарве члены партии баллотируются по спискам Избирательного союза Сависаара, в городе Кохтла-Ярве — по спискам избирательного союза "Верный выбор". Члены ОЛПЭ будут представлены и в одном из избирательных списков Причудской волости.

"ОЛПЭ после смерти мэра Маарду и лидера партии Георгия Быстрова удалось в короткий срок сконцентрировать свои силы, создать и представить свои собственные партийные списки кандидатов", говорится в сообщении левых.

"Мы не одни. Мы — признак наступающих неотвратимых изменений во всей Европе, где на глазах рушится вся идеология либерализма с ее властью финансового капитала и чиновничьей верхушки!" — заявляет ОЛПЭ в своем пресс-релизе.

Кандидат № 1 по Ласнамяэ: сопредседатель партии юрист Мстислав Русаков, являющийся также председателем правления НКО ”Русская Школа Эстонии”.

Кандидат по Маарду: Сергей Середенко, который десять лет был русским омбудсменом в Эстонии.

Кандидат № 1 по Хааберсти: Дмитрий Сухорослов, председатель Русского Земского Совета, член Комиссии Европейский левых по Центральной и Восточной Европе.

Кандидат № 1 по Пыхья-Таллину: юрист Аллан Хантсом, один из организаторов "Бессмертного полка" и шествия "Марш мира" в Таллине.

Кандидат № 1 по центру города: Алиса Блинцова, магистр права, член Совета ”Русской школы Эстонии”, участник конференций ООН и ОБСЕ.

Кандидат № 2 по Ласнамяэ: Олег Назмутдинов, один из основателей организации ”Русская школа Эстонии”, организатор Первой Открытой конференции Совета русских школ, руководитель Русского дискуссионного клуба.

Кандидат № 1 по Мустамяэ: Владимир Илляшевич, юрист, председатель Русской писательской организации Эстонии, издатель.

Кандидат № 2 по центру города: Елена Григорьева, доктор семиотики.

Кандидат № 1 по Нымме: председатель Совета партии, предприниматель Владимир Дроздов.

Идущий первым номером по списку в Маарду Валев Калд заявил, что участие в муниципальных выборах — это своего рода подготовка к выборам в Рийгикогу 2019 года: ”Мы — Левые Эстонии и Европы, готовы к борьбе с правыми представлениями благоденствия богатых. Государство для всего народа!”

Как пишет ОЛПЭ, она "отстаивает национальные интересы народа Эстонии. Мы гармонизируем межнациональные интересы в каждом регионе и городе, искореним несправедливое явления в современной Эстонии — русофобию и дискриминацию русского и русскоговорящего населения в стране".