Объединения русской и эстонской школ в Кейла не будет

Мэр кейла Энно Фельс сообщил, что объединение русскоязычной Кейлаской общей гимназии с эстонской Кейлаской школой, вызвавшее активное недовольство у родителей учеников русской школы, не состоится. Директор русской школы Оксана Йыэ уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
По словам Фельса, на должность директора Кейлаской общей гимназии будет объявлен конкурс, передает rus.err.ee.
Оксана Йыэ сообщила "Актуальной камере", что соответствующее уведомление она получила в пятницу, 16 февраля.
Одна из указанных в уведомлении причин увольнения — утрата доверия со стороны городской администрации.