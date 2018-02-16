16.02.2018, 16:50

Объединения русской и эстонской школ в Кейла не будет

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rus.delfi.ee
EST
Keila lugu
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Мэр кейла Энно Фельс сообщил, что объединение русскоязычной Кейлаской общей гимназии с эстонской Кейлаской школой, вызвавшее активное недовольство у родителей учеников русской школы, не состоится. Директор русской школы Оксана Йыэ уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По словам Фельса, на должность директора Кейлаской общей гимназии будет объявлен конкурс, передает rus.err.ee.

Оксана Йыэ сообщила "Актуальной камере", что соответствующее уведомление она получила в пятницу, 16 февраля.

Одна из указанных в уведомлении причин увольнения — утрата доверия со стороны городской администрации.

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