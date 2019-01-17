17.01.2019, 13:20

Объединение женщин Рийгикогу выражает поддержку первому маршу женщин Эстонии


rus.delfi.ee
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Stend. - 80
Terje TreiFoto: Rene Suurkaev

Объединение женщин Рийгикогу выражает поддержку маршу женщин, который состоится в Эстонии впервые. Единовременная акция пройдет во всем мире 19 января. Ее цель — привлечь внимание к правам женщин и других социально уязвимых групп.

По словам заместителя председателя объединения Терье Трей, пол человека не должен определять его зарплату или то, как с ним обращаются. ”Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация — это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии. Их надо признать, и их решением следует заниматься. Цель марша женщин, который пройдет в Таллинне, — призвать общественность честно взглянуть на эти проблемы”.

Член объединения Тармо Круузимяэ отметил, что женщины составляют менее трети членов парламента. ”Во время весенних выборов каждый из нас получит возможность исправить эту статистику и проголосовать за умную и активную женщину-политика”.

По словам члена объединения Барби Пильвре, государство должно в большей степени участвовать в распределении каждодневной нагрузки по уходу. ”Как правило, забота о пожилых и больных членах семьи и детях ложится на женские плечи. Эта невидимая работа часто заставляет женщин отказаться от других видов деятельности, например, от развития собственных талантов, личной карьеры, участия в общественной и политической жизни. Если забота о других не является добровольным выбором женщины, государство должно помочь в распределении этой нагрузки”, — сказала Пильвре.

По данным Межпарламентского союза, количество женщин среди парламентариев составляет менее 24%. По данным Департамента статистики, разрыв в зарплатах в Эстонии превышает 20%, а данные Евростата свидетельствуют о том, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии — самый большой в Европейском союзе. Согласно исследованию Агентства Европейского союза по основным правам, треть европейских женщин в возрасте от 15 лет в той или иной форме испытали на себе физическое или сексуальное насилие.

В состав объединения женщин Рийгикогу входят члены парламента, которые выступают в защиту гендерного равноправия и интересов женщин. Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.

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