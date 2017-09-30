О школьных столовых: зажрались городские, ой, зажрались!

Министерство социальных дел отправило на согласование проект Закона о здоровье народонаселения, вступление которого в силу приведёт к запрету с 2019 года продажи в школьных буфетах высококалорийной пищи с низкой питательной ценностью. Редактор ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа посетила несколько школьных столовых, в которых узнала о поразительной разборчивости одних юных созданий и не менее удивительной всеядности других.

По мнению восьмиклассников и девятиклассников Тартуской школы Варику, больше всего им нравятся ”мясные” дни. Их рейтинг блюд возглавляют макароны и жаркое, ”в которых много мяса”. Ещё им по душе блины, но их готовят редко. От супов они не в восторге, особенно от рыбного. В рыбные дни всё остаётся нетронутым, а ”буфет делает большую кассу”.

Если девочки наедаются в столовой и не хотят тратить свои деньги в буфете, то голодным парням, как правило, тяжело дотянуть до пятой перемены. По этой причине они покупают в буфете, к примеру, пиццу, бананы, яблоки или киви.

”В буфете могли бы продаваться и фруктовые салаты в коробках на вынос, — мечтают они. — Раньше они и продавались, но в стеклянной чашке, с которой на четвёртый этаж ведь не пойдёшь. В буфете могли бы также продаваться полезные для здоровья закуски, которые можно было бы брать с собой”.

Комментируя намерение государства ограничить ассортимент школьных буфетов, ученики в один голос сказали, что когда не смогут купить в буфете то, что им по сердцу, им придётся бегать в магазин через дорогу и по возвращении разносить грязь по школе. В столовке профтехучилища, что напротив школы Варику, булочки неимоверно дешёвые, утверждают школьники. Время от времени они туда захаживают.

”Иногда детям и вправду хочется шоколада или булочек, а государство должно скорее заставить ребят двигаться и заниматься спортом, — считают учащиеся. — Вместо ограничений в питании нужно сделать больше уроков физкультуры. Когда тренируешься, то можно кушать всё, что хочется. Буфет нужен в том числе и вегетарианцам, которые не едят мясных блюд”.

”Когда я сравниваю свои классы за все годы работы, то понимаю, что современные дети питаются довольно-таки сознательно, — говорит учительница и завуч по начальным классам Тартуской частной школы (TERA) Карен Кяртманн. — Здоровое питание является в школе сквозной темой с самого первого класса. Некоторых учеников просвещают уже дома, да и в школе правила весьма даже чёткие”.

К примеру, с учениками младших классов удалось договориться о том, чтобы на переменах они в буфете ничего не покупали — только после уроков. Старшеклассникам же покупки в буфете позволены. На видном месте жаркое, суп, салат, ржаные кармашки, рулеты из лаваша и булочки. Конфеты и шоколадки спрятаны в корзиночках. Из напитков можно купить воду, соки, холодный чай и коктейли.

”Во избежание эмоциональных покупок мы попросили спрятать сладости в корзиночках, — пояснила Кяртманн. — Считаю, что ассортимент буфетов можно ограничить. Мы провели со столовой много переговоров и, к счастью, ”химические конфеты” были убраны. То, что продаётся сейчас, могло бы остаться и в будущем. Небольшая премия — шоколадки, печенки, солёные орешки — могли бы быть. В то же время этот ассортимент мог бы быть доступен всем после уроков”.

В Тартуской частной школе ежедневно во время перемен детям предлагают бесплатные фрукты, молоко и хлеб. ”Ребята с удовольствием жуют между уроками хлеб, капусту или морковку, — добавляет Кяртманн. — Мы договорились, что нездоровая пища и сладкие лимонады не имеют со школой ничего общего”.

По мнению двенадцатиклассников из Тартуской гимназии Кристьяна Яака Петерсона, в гимназической ступени проблем с питанием нет, поскольку все знают, что едят. Чаще всего проблемы возникают у учащихся основной школы.

Ученица Карина покупает в буфете, как правило, шницель, не прикасаясь к еде из столовой — она ей не по вкусу. ”Ем только конкретную еду”, — подтверждает она.

Линда и Эдит питаются наоборот в столовой, но напрочь исключают из своего меню рыбу.

В любом случае, молодёжь единодушна в том, что запрещать какую-либо еду нельзя. Если, к примеру, кто-то не ест рыбу, то его нельзя заставлять её есть. Должна оставаться возможность решать самому, и если в школе чего-то не продают, то во время длинной перемены всегда можно сбегать в магазин и купить то, что хочется.

Тем не менее, гимназист Фрэд предложил перестать продавать по всей Эстонии кока-колу, которую покупают в огромном количестве и которая после её длительного употребления и впрямь портит здоровье. По его мнению, нужно вообще ограничить доступ ко всем прохладительным напиткам.

Фору всем в здоровом питании даёт деревня. Как и в большинстве сельских школ, в Вастсе-Куустеской тоже нет буфета, и потому все кушают в столовой. Повар готовит очень полезные блюда, привычное поедание которых дало результат — дети стали с удовольствием есть даже рыбу. Рядом со школой есть магазин, в который раньше двух часов дня ходить нельзя.

В Палупераской же основной школе нет ни буфета, ни магазинчика по соседству. Зато там работает признанная лучшим школьным поваром Эстонии Леэло Реха. Дети кушают все вместе на одной перемене, причём с аппетитом и абсолютно всё. По вкусу, конечно же, домашние блюда — макароны по-флотски, суп с фрикадельками и подлива из фарша –, но и другими супами никто не брезгует.

”Да вот позавчера как раз был рыбно-рисовый суп, — рассуждает Реха. — Едят-таки! Я не готовлю пищу для выброса в помойку. Не слыхала, чтобы кто-то желал большего, но если бы у нас появился буфет, то кто знает — быть может, ребята и сидели б на нём верхом”.