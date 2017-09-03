О преподавании как стиле жизни, или Учитель – это вечный ученик

Учитель – это ведь тот, кто денно и нощно готовится к урокам и пререкается с учениками. Так зачем же им становиться? На самом же деле жизнь именно такова, какой ты сам её и делаешь, уверен директор Рандвереской школы Алари Аллика.

Возможность подработать и быть предприимчивым — основные ”плюсы” учительской профессии, пишет он на страницах ”Учительской газеты”.

Что даёт профессия учителя?

Как и твои ученики, ты учишься каждый день чему-то новому. Статус учителя сталкивает тебя по жизни с сотнями людей, чьи мечты пока ещё не разбились о серые будни. В школе озвучиваются интересные идеи и мысли. Там ты видишь, как реагируют на одни и те же обстоятельства разные люди, и не перестаёшь удивляться тому, насколько прикольными могут быть дети. Как им только удаётся отыскивать простейшие решения и насколько задание может увлечь их так, что они забываются и не замечают окончания учебного дня?!

Учитель должен быть креативным. У государства всегда недостаточно денег, а выискивать недостатки школы можно до бесконечности. Основная же проблема в том, что уровень учеников очень разный. Материалы, как правило, для одного уровня, и потому, будучи разносторонним учителем, приходится то рисуя, то актёрствуя, то и извиваясь как акробат доносить до детей всё самое важное. Всё чаще сталкиваешься со специальными потребностями и потому постоянно ходишь на курсы повышения квалификации.

Современный уровень развития инфотехнологий — большое подспорье для учителей. В их арсенале смартфоны, планшетники, ноутбуки и, разумеется, их собственные руки-ноги. Та школа, которая запомнилась поколению ”Х”, канула в лету.

Как не потерпеть фиаско?

Нынешняя зарплата учителей совершенно определённо не соответствует уровню требуемого образования. Исходя из этого, нужно самому быть смышлёным и искать возможности для подработки. К счастью, школьная среда такова, что работы в ней больше, чем людей. Это почти всегда означает возможность подзаработать. Кроме того, учитель может вести различные кружки по интересам. А ещё он умеет пользоваться многими учебными средами, что неожиданно может пригодиться ему во многих областях.

Он должен быть активным, знать, чем занимаются его коллеги, а также озвучивать проблемы и недостатки.

Измени обстановку и общественное мнение!

В школе должна быть создана среда, вызывающая у учителя желание учить, а у учеников — учиться. Необходимо понять, что от стоящего перед классом зависит то, кто из него выйдет.

Жизнь учителя нужно сделать как можно удобнее, чтобы он мог быть специалистом с наилучшим набором инструментов: пространства должно быть предостаточно, необходимых принадлежностей тоже, плюс всегда готовый прийти на помощь коллектив. В школе XXI века обращают внимание на специальные потребности, выделяя на это максимальные средства.

В школе XXI века мы осознаём, что все разные. Наша школа в Рандвере на полном ходу движется к этой модели. В то же время я наблюдаю, как в других школах решения принимаются второпях, без учёта мнения учителей или учеников, и на чаше весов — совсем иные приоритеты. Вижу, что школа XXI века свежа и полна новых систем. Это здание почти с нулевыми энергозатратами и полностью укомплектованными кабинетами химии и физики. У учеников достаточно места для социализации, а здание не фонит от шума и гама. Школы сотрудничают между собой, палитра же предметов по выбору максимально широка. Помимо обязательных предметов ученики изучают основы предпринимательства, естественные науки, искусство и музыку. Или же вовсе сварку в профтехучилище, причём именно там, где этому научат наилучшим образом.

Будущий инженер мог бы параллельно с учёбой в университете давать уроки в общеобразовательной школе. За это ему можно было бы предоставить бесплатное место в общежитии или даже семейную квартиру. Полагаю, что подобных вдохновенных учителей следовало мы выманить из их ”шкафов”. Но вот хотят ли они прийти в обветшалое здание, построенное ещё в советские времена? Стены в нём хоть и освежили краской, однако воздух не движется. В лаборатории хоть и есть пробирки, но подёрнутые пылью и паутиной, ибо нормального вытяжного шкафа нет, как, впрочем, и иного инвентаря. О вай-фае и речи нет.

Он пойдёт туда, где молодёжный коллектив и 3D-принтер. Туда, где на химиках всегда халаты и где обучают при помощи решения практических проблем. Необходимо осовременить школьную сеть и повысить престиж профессии учителя. Да, важна не только материальная сторона дела, но и всё то, что облегчает работу учителя, мотивирует его и манит заняться преподавательской деятельностью. При проектировании школьных зданий нужно прислушаться к мнению и идеям именно будущих учителей, которые сами и будут в них работать. Такой могла бы быть школа XXI века.

Пять китов эстонского образования: как учиться на успехах, а не на ошибках



Накануне нового учебного года министр образования Майлис Репс и глава аналитического отдела Минобра Ауне Валк представили в столичном офисе ведомства отчет за 2017 год о пяти основных достоинствах эстонской системы образования.

”Учительская газета” пишет, что если прошлогодний анализ был посвящён семи недостаткам системы образования в нашей стране, то в этом году было принято решение выделить её сильные стороны. Во-первых, потому, что государство должно учиться не только на ошибках, но и осознавать свои преимущества. Во-вторых, зарубежных экспертов уже давно интересует, каким образом эстонской системе образования удалось достичь успеха и удерживать его, в то время как в других странах-лидерах после подъёма наблюдался небольшой спад. Особенно же иностранцы удивляются тому, каким образом ученикам деревенских школ удаётся демонстрировать успеваемость не ниже, чем у их сверстников из городских школ.

Согласно результатам аналитического отчёта за текущий год Эстония, по версии Майлис Репс, может похвастаться пятью сильными сторонами своей системы образования.

Высокий уровень умений учащихся. Ни для кого уже не секрет, что навыки учеников основной школьной ступени достойны высших позиций в мировом рейтинге PISA, однако свежие результаты анализа демонстрируют, что наши гимназисты и студенты тоже умеют обрабатывать информацию на высшем уровне.

Быстрый рост учительской зарплаты. Министр отметила, что решение огромной проблемы — низкой зарплаты педагогов — наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. А именно, темп роста заработной платы учителей в Эстонии самый быстрый по сравнению со всеми другими странами ОЭСР. За последние пять лет уровень заработной платы наших педагогов увеличился аж на 50%. В то же время рост их доходов не привёл к повышению престижности профессии учителя. Тем не менее, считает министр, созданы отличные предпосылки для того, чтобы к установленному сроку размер учительской зарплаты вырос до 120% от средней зарплаты по Эстонии.

Активная молодёжная деятельность по интересам. В качестве третьей заслуги министр обратила внимание участников презентации на то, что в нашей стране почти 90% молодых людей задействованы в работе различных кружков и молодёжных центров. Это отличный показатель, поскольку у детей из нескольких стран-лидеров рейтинга PISA просто не хватает времени на участие в деятельности по интересам — они продолжают учиться и после уроков.

Повышенный интерес к техническим дисциплинам и инфотехнологиям. В-четвёртых, отметила Репс, по сравнению с предыдущими годами выпускники гимназий всё чаще делают при поступлении в вуз выбор в пользу точных и естественных наук, а также технических специальностей. Особенно же бросается в глаза стремительный рост числа желающих изучать современные инфотехнологии. Это направление, в развитии которого сейчас заинтересована каждая страна ОЭСР.

Увеличивающийся приток иностранных студентов. По словам министра, Эстония никогда ранее не была для зарубежных студентов более привлекательной, чем сейчас. Если ещё 10 лет назад велись дискуссии на тему ”И кто в эту нищую, дождливую и холодную Эстонию захочет приехать, да и откроют ли вообще университеты англоязычные направления?!”, то по состоянию на начало прошлого учебного года в нашей стране учились порядка 4000 студентов из-за рубежа — это в четыре раза больше, чем 10 лет назад. Сейчас количество иностранцев в Эстонии составляет 8,2% от общего числа студентов, что превышает средний показатель по странам ОЭСР.

В заключение министр образования упомянула также о главном недостатке нашей системы образования — нехватке опорных специалистов в общеобразовательных школах. ”Совсем скоро в Эстонии приступит к работе 150 новых опорных специалистов и их услуги станут для школ гораздо более доступными”, — заверила Майлис Репс.