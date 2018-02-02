О правилах игры учителю стоит договариваться со школьниками ”на берегу”

В реалити-шоу ”Девятиклашки” лучшие столичные учителя, пришедшие работать с проблемными подростками, сначала обговаривали с ними правила поведения и учебы в школе. В интервью журналисту ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа преподаватель школьной психологии ТУ Астра Шульц посоветовала всем учителям делать то же самое перед началом нового учебного года или даже триместра, а если надо, то и в начале каждой недели или урока.

На стенах классных помещений часто прописаны договоренности, достигнутые между учителями и учениками. Тем не менее, не все из них эффективны. Что следует учитывать при составлении правил поведения в школе?

Договариваться о правилах игры задним числом не столь эффективно. Чем моложе дети, тем более кратковременна их память и тем чаще нужно пересматривать договоренности. Они должны преследовать конкретную цель и исходить из первичных потребностей учащихся. Педагоги обязаны разжевывать смысл каждого правила, однако этого ни в коем случае не надо делать, если наблюдается очевидное следование ему.

Иногда уже наперед известно, что придерживаться конкретной договоренности будет почти невозможно. В таком случае не имеет смысла устанавливать правило, поскольку пострадает авторитет педагога.

Еще один важный аспект: правил должно быть достаточно мало, чтобы все смогли их запомнить. Хорошо сформулированное правило дает четко понять, чего учитель ожидает от ребенка. При этом оно должно базироваться не на страхе, а на понимании того, как соблюдение договоренности поможет повысить успеваемость. Если позволить самим учащимся сформулировать правила и быть активными соучастниками переговоров, то повысится вероятность их выполнения.

Что случится, если правила не будут выполняться?

Замечено, что для более эффективного их выполнения для детей важна не столько строгость наказания, сколько его неотвратимость.

У последствий должна быть градация — следствием мелкого нарушения станет незначительное наказание, и наоборот.

Назовите возможные последствия игнорирования правил.

Действенной можно назвать меру, которая поможет ученику овладеть навыком, оставшимся не приобретенным из-за нарушения правила. К примеру, была достигнута договоренность о том, что вопросы в классе надо задавать обычным голосом. Если кто-то крикнет громко ”учитель-учитель”, то применяемая мера должна или приучить ученика говорить более тихо, или намекнуть ему на невыполнение его просьбы в случае излишних децибелов. Допустим, на невозможность ответить.

Если раз за разом напоминать о договоренностях, то ученик вспомнит, как надо задавать вопросы. Если его поведение будет наконец-таки соответствовать ожиданиям, то учитель должен это заметить и дать позитивную обратную связь.

Последствия могут быть разной степени жесткости. Для кого-то суровым наказанием станет замечание в E-kool, которое смогут прочитать родители. Для другого же строжайшей карой станет приказ директора.

Также заранее обговариваются и штрафные санкции: если на доске рядом с тремя галочками появится четвертая, то наказание будет необратимым. Это напомнит ребенку о том, что он близок к грани.

Что эффективнее — фиксировать достигнутые договоренности на стене класса, в дневнике, в E-kool или знать их наизусть?

Правила важно знать и помнить, однако эффективнее всего практиковать желаемую манеру поведения. Вопрос в том, достаточно ли будет обратить внимание на нежелательное поведение или, скорее, нужно будет создать условия, при которых ребенок будет поступать правильно. Для некоторых детей крайне необходим именно второй вариант, им нужна тренировка.

Правила должны быть только в начальных классах?

Не только, в основной школе тоже. Кажется, у учителей больше всего проблем с седьмыми классами. Если восьмые и девятые классы не умеют себя вести без заранее обговоренных правил, то с ними нужно обо всем договориться.

Гиперактивным ребятам и вообще детям с особыми потребностями нужны отдельные правила?

Быть может, некоторым нужны дополнительные правила и знание последствий их игнорирования. Если традиционные методы не действуют, то учитель мог бы разработать свод дополнительных правил вместе с опорными специалистами.

Объем оперативной памяти учеников с особыми потребностями может быть весьма скудным, они не в состоянии думать разом о нескольких вещах. Если им что-то взбредет в голову, то они перестают думать о правилах. По этой причине им стоит чаще о них напоминать.

Что делать, когда правила поведения в школе или классе игнорирует родитель?

Выслушайте его, однако стойте на своем. Если ребенок не следовал дома никаким правилам, а также не ходил в детский сад, то учителю придется считаться с тем, что его ученик не приучен подчиняться требованиям. Сначала ему нужно объяснить, что вообще означает слово ”правило”. До некоторых эта мысль доходит с запозданием.

Если у учителя возникает чувство, что он начинает утопать в повседневных обязанностях, то следует обратиться за помощью к спецпедагогам. Они и психологи, имеющие соответствующую подготовку, помогут ему в обучении социальным навыкам.

Как молодому учителю помнить все время о соблюдении правил?

Пускай он сначала ограничится минимумом инструкций. Когда одно правило будет усвоено, можно будет переходить к следующему. Однако следует учитывать, что если сам учитель не в состоянии помнить о 15 договоренностях и последовательно применять их на практике, то дети и подавно с этим не справятся.

Учителям, питающим дополнительный интерес к теме и владеющим эстонским языком, можно посоветовать прочитать книгу Билла Роджерса ”Поведение в классе: справочник по эффективному обучению, управлению поведением и оказанию поддержки коллегам”.