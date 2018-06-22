22.06.2018, 18:28

О последствиях стихии в столице необходимо сообщать по номеру 1345 или 112

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rus.delfi.ee
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Häirekeskus.
Häirekeskus.Foto: Priit Simson

Согласно прогнозу в ближайшие дни сохранится сильный ветер, что может стать причиной падения деревьев на здания, автомобили и дороги, передает Раэпресс.

В целях безопасности Таллиннская горуправа призывает хорошо продумывать свои поездки и по возможности откладывать их до улучшения погодных условий. Рекомендуется также убрать с дворовых территорий все легкие и незакрепленные предметы, а автомобили поставить либо в гаражи, либо на открытых территориях, не поросших деревьями.

При движении как пешком, так и на транспорте нужно соблюдать осторожность, потому что на дорогу могут повалиться деревья и сорванные ветром рекламные щиты.

Обо всех угрозах и происшествиях просят информировать по таллиннскому телефону помощи 1345 или по телефону Центра тревоги 112.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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