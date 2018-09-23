О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете

Такую поездку в Таллинне можно было совершить еще менее 35 лет назад. Сегодня эта фраза звучала бы следующим образом. Я живу на углу улиц Копли и Вабрику. А работаю по соседству в Художественной академии на улице Коцебуэ. Поехал оттуда в магазин на улицу Соо. Потом направился на Тоомпуйестеэ, через перекресток улицы Нунне, Фальги теэ и улицы Висмари и затем повернул на бульвар Каарли. Автомобиль припарковал на площади Вабадузе. Правда, на площади Вабадузе, к счастью, больше нельзя парковаться.

Хотя, например, улица Лийвалайа стала улицей Виктора Кингиссеппа уже осенью 1944 года, советская власть начала активно менять старые названия улиц Таллинна только в 1950 году. После VIII пленума ЦК Коммунистической партии Эстонии были самые мрачные годы сталинизма.

Исторические названия улиц восстановили в период с 1989-го по 1992 год.

Большая часть названных улиц неоднократно меняла названия.

С названиями таллиннских улиц в советское время можете ознакомиться на веб-странице EKI ЗДЕСЬ.