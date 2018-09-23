23.09.2018, 15:50

О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете

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Яак Юске
Яак Юске
 
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О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете
Foto: lastejutud.wordpress.com

Я живу на углу улиц Михаила Калинина и Ивана Рабчинского. А работаю по соседству на фабрике "Красная заря" на улице Йоханнеса Кясперта. Поехал оттуда в магазин на улицу Евгения Никонова. Потом направился на бульвар Юрия Гагарина, через перекресток Вокзальной, Советской и улицы Ивана Мичурина и затем повернул на бульвар Александра Суворова. Автомобиль припарковал на Площади Победы.

Такую поездку в Таллинне можно было совершить еще менее 35 лет назад. Сегодня эта фраза звучала бы следующим образом. Я живу на углу улиц Копли и Вабрику. А работаю по соседству в Художественной академии на улице Коцебуэ. Поехал оттуда в магазин на улицу Соо. Потом направился на Тоомпуйестеэ, через перекресток улицы Нунне, Фальги теэ и улицы Висмари и затем повернул на бульвар Каарли. Автомобиль припарковал на площади Вабадузе. Правда, на площади Вабадузе, к счастью, больше нельзя парковаться.

Хотя, например, улица Лийвалайа стала улицей Виктора Кингиссеппа уже осенью 1944 года, советская власть начала активно менять старые названия улиц Таллинна только в 1950 году. После VIII пленума ЦК Коммунистической партии Эстонии были самые мрачные годы сталинизма.

Исторические названия улиц восстановили в период с 1989-го по 1992 год.

Большая часть названных улиц неоднократно меняла названия.

С названиями таллиннских улиц в советское время можете ознакомиться на веб-странице EKI ЗДЕСЬ.

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О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете

23.09.2018
Я живу на углу улиц Михаила Калинина и Ивана Рабчинского. А работаю по соседству на фабрике "Красная заря" на улице Йоханнеса Кясперта. Поехал оттуда в магазин на улицу Евгения Никонова. Потом направился на бульвар Юрия Гагарина, через перекресток Вокзальной, Советской и улицы Ивана Мичурина и затем повернул на бульвар Александра Суворова. Автомобиль припарковал на Площади Победы.
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