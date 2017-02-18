О чем говорили? Керсти Кальюлайд встретилась в вице-президентом США Майком Спенсером

В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках визита в Мюнхен встретилась с вице-президентом США Майком Спенсером. На встрече они сосредоточились на обсуждении вопросов безопасности, а также сотрудничества США и Европы, а в особенности — США и Прибалтики.



”Уже то, насколько сильно представлена новая администрация США на Мюнхенской конференции по безопасности, показывает, что хорошие трансатлантические отношения, сотрудничество и вклад в НАТО в Вашингтоне по-прежнему высоко ценят. Этот же месседж донес лично вице-президент США до глав трех прибалтийских республик. Он рад, что Эстония входит в число стран, чьи траты на оборону доходят до 2%, а Латвия и Литва достигнут этого уровня в следующем году”, — сказала Кальюлайд после встречи.

Также обсуждали и ситуацию на Украине, и выполнение Минских соглашений.