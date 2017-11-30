Ныммеское районное собрание вопреки родителям школьников оставило гимназию гимназией

Ныммеское районное собрание решило не поддерживать решение попечительского совета Пяэскюлаской гимназии о преобразовании ее в основную школу, сообщает Raepress.

"Противостояние преобразованиям со стороны районного собрания достойно сожаления, — сказал по этому поводу мэр Таллинна Таави Аас. — Изменение необходимо потому, что ученики основной школы в Нымме сейчас занимаются и в Кивимяэской , и в Рахумяэской школах в две смены. Причем идея преобразования уже много лет предлагается попечительским советом нынешней гимназии. Общаясь с родителями учеников, я сам мог убедиться, что они предпочитают иметь сильную основную школу. Но, к сожалению, судьба школы была избрана Райнером Вакра (бывший центрист и старейшина Нымме, ставший одним из руководителей Социал-демократической партии — прим. ред.) в качестве объекта политических вывертов. Лично я считаю, что попечительский совет — это непосредственный выразитель воли родителей, мнение которого должно быть главным при дальнейшем решении вопроса".

Сейчас в гимназических классах Пяэскюлаской гимназии занимаются 87 учащихся. Таллинская городская управа разработала в ноябре проект постановления городского собрания, по которому с 1 сентября 2020 года учебное заведение продолжило бы работу в качестве основной школы, что согласуется и с программой упорядочения школьной сети в Таллинне. Здание гимназии сейчас проходит капитальный ремонт, в результате чего там появятся и помещения школы по интересам.