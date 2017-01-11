Сегодня старейшина Кесклинна Алар Няэме окончательно был признан виновным в присвоении, когда Государственный суд отказался принимать на рассмотрение обжалование его обвинительного приговора.

В конце июня Харьюский уездный суд признал старейшину таллиннского района Кесклинн Алара Няэме виновным в связи с оплатой расходов на его личную предвыборную кампанию со стороны города Таллинна. Из-за этого решения Няэме потеряет должность. Это первый в эстонской судебной практике обвинительный приговор за такой проступок.

Суд посчитал, что организованные управой Кесклинна 18 января и 13 февраля 2013 года концерты в Валгаском культурном центре были предвыборными мероприятиями.

Поскольку концерты организовывались в интересах Няэме, а не управы Кесклинна, все связанные с концертами расходы должен был нести сам Алар Няэме или партия, в списке которой он баллотировался.

Суд назначил Алару Няэме денежный штраф на сумму 6300 евро. Вдобавок суд решил оставить Няэме оплату гонорара адвокату и взыскать в доход государства в качестве производственных расходов 645 евро.

Согласно Закону о государственной службе, вступление в силу обвинительного приговора означает для Алара Няэме потерю должности и в дальнейшем запрет работать на государственной службе до погашения наказания.

Алар Няэме себя виновным не признал и обжаловал приговор суда, но безрезультано.

После того, как был оглашен приговор суда, Няэме подал заявление Таллиннской городской управе с просьбой освободить его от занимаемой должности. Няэме благодарит всех, с кем ему довелось сотрудничать.

"Сегодня для меня закончился ещё один жизненый этап. Исходя из решения Верховного суда и эстонского законодательства, я не могу продолжать работу на посту старейшины Кесклинн, в связи с чем я уже подал соответствующее заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу, — сказал Няэме. — Искренне благодарю всех тех, с кем мне посчастливилось сотрудничать на посту старейшины. Особенная благодарность сплочённому и трудолюбивому коллективу управы Кесклинн. Я очень рад, что недавно мы завершили ремонт одной из самых красивых улиц Таллинна — улицы Виру, а также положили начало реконструкции парка Таммсааре. Кесклинн всегда был и должен оставаться гордостью Таллинна".

"Несомненно, судебная тяжба была для меня очень непростой в эмоциональном плане. Я уважаю и акцептирую решение Верховного суда, планирую отойти от дел на некоторое время и прошу вас дать мне для этого возможность. Проведу время с семьёй и близкими, спокойно обдумаю новые цели. Вернусь ли я обратно в политику — покажет время", — сказал Алар Няэме.