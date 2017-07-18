18.07.2017, 09:45

Нужны ли в Эстонии прямые президентские выборы? Интервью Керсти Кальюлайд удивило экспертов

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комментарий канцелярии
rus.delfi.ee
EST
President Kersti Kaljulaid New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterres'iga
President Kersti Kaljulaid New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterres'igaFoto: Lauri Tankler

Вчера в издании Eesti Päevaleht историк Яак Валке и один из основателей MTÜ Ühiskonnauuringute Keskus Арт Йохансон выразили недоумение интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд латвийскому изданию Latvijas Avīze, где она помимо прочего сказала, что эстонцы довольны парламентской демократией и не видят необходимости избирать главу государства напрямую.

Эксперты недоумевают, откуда президент взяла эти данные, поскольку согласно проведенным в 2016 и 2017 годах Институтом общественных исследований опросам, за прямые президентские выборы выступили около 80% респондентов.

”У президента спросили, нужен ли Эстонии избираемый народом президент, — комментирует президентская канцелярия. — Позиция президента заключалась в том, что Эстония — парламентское государство, что порядок президентских выборов в значительной мере продиктован Конституцией и что изменить Конституцию может только Рийгикогу. На сегодняшний день в парламенте это активно не обсуждается, ни одного подобного законопроекта на рассмотрении не находится. У разных людей может быть разное мнение, но активных дебатов, целью которых было бы изменение порядка, на данный момент в Рийгикогу не происходит”.

Напомним, что вопрос прямых президентских выборов активно обсуждался в парламенте лишь недавно, когда 3 октября Центристская партия представила соответствующий законопроект, который однако поддержки среди депутатов не нашел.

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