Нудисты на пляже Пикакари: количество поступающих МуПо жалоб не иссякает

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказал, что сообщения о загорающих без одежды на пляже Пикакари людях им поступают постоянно.

”Солнечное лето продолжается, а вместе с ним продолжаются проблемы с тамошними нудистами”, — сказал он.

”На пляже Пикакари нудистам прилюдно загорать нельзя”, — отметил Хунт. По его словам, сотрудники МуПо призывают людей к порядку не по собственной инициативе, а реагируя на вызовы.

Хунт подчеркнул, что Пальяссааре становится все более популярным местом отдыха, в том числе для семей с детьми и людей, занимающихся оздоровительным спортом: ”Совершенно понятно, что неожиданная встреча с облаченным в костюмы Адама людьми может напугать и вызвать негативные эмоции. Особенно для семей с детьми”.

”Это — не официальный пляж нудистов, и людям, нарушающий общественный порядок, следует напоминать об этом. Решением этой проблемы могла бы заняться управа Пыхья-Таллинна, в ведомстве которой находятся Пикакари и Пальяссааре”, — сказал он.