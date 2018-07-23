23.07.2018, 19:10

Нудисты на пляже Пикакари: количество поступающих МуПо жалоб не иссякает

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rus.delfi.ee
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Paljassaare rannas päevitamine
Paljassaare rannas päevitamineFoto: Lugeja foto

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказал, что сообщения о загорающих без одежды на пляже Пикакари людях им поступают постоянно.

”Солнечное лето продолжается, а вместе с ним продолжаются проблемы с тамошними нудистами”, — сказал он.

”На пляже Пикакари нудистам прилюдно загорать нельзя”, — отметил Хунт. По его словам, сотрудники МуПо призывают людей к порядку не по собственной инициативе, а реагируя на вызовы.

Хунт подчеркнул, что Пальяссааре становится все более популярным местом отдыха, в том числе для семей с детьми и людей, занимающихся оздоровительным спортом: ”Совершенно понятно, что неожиданная встреча с облаченным в костюмы Адама людьми может напугать и вызвать негативные эмоции. Особенно для семей с детьми”.

”Это — не официальный пляж нудистов, и людям, нарушающий общественный порядок, следует напоминать об этом. Решением этой проблемы могла бы заняться управа Пыхья-Таллинна, в ведомстве которой находятся Пикакари и Пальяссааре”, — сказал он.

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