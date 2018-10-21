Ну вот и все? На следующей неделе обещают дожди и мокрый снег

Первая половина октября выдалась в Эстонии достаточно теплой и солнечной, по, похоже, что все-таки пришло время распрощаться с хорошей погодой. Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели следует ожидать дождей, а в среду и вовсе мокрого снега.
По данным podoga.ee, сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков. Южный, юго-западный ветер усилится 5-11, к вечеру на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 7..12°С.
Понедельник, 22.10:
Ночью: Облачность уплотнится. К утру, начиная с северо-запада, пойдет дождь. Юго-западный и южный ветер 7-12, порывы 15, на побережье 12-15, порывы до 22 м/с. Температура воздуха 4..9,на побережье до 11°С.
Днем: Облачно и дождливо, во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Западный и юго-западный ветер 5-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Вторник, 23.10:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Западный ветер 3-8 м/с, в начале ночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +8°С.
Днем: Облачность увеличится. Начиная с островов пойдёт дождь. Ветер повернёт на юго-восточный и усилится 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 5..9°С.
Среда, 24.10:
Ночью: Облачно. Дождь, местами также мокрый снег. Ветер юго-восточный и восточный 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, на островах повернёт на северо-западный. Температура воздуха 2..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Дождь, местами также мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный и северный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 2..7°С.